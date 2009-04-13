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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

نوذری ابلاغ کرد:

پیشنهاد 15 گانه برای اصلاح الگوی مصرف انرژی

پیشنهاد 15 گانه برای اصلاح الگوی مصرف انرژی

وزیر نفت با ارسال نامه های جداگانه ای به معاونان خود در چهار شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی پیشنهاد 15 گانه برای اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نوذری در این نامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال "اصلاح الگوی مصرف" آورده است: از آنجایی که صنعت نفت علاوه بر تامین تقاضای انرژی بخش های مختلف، به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی نیز محسوب می شود.

 

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی حجم عملیات و ظرفیت های موجود، مصرف حامل های انرژی در بخش های نفت و فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی را به حدی است که بخش گسترده ای از تولید آنها صرف مصارف عملیاتی در بخش های یاد شده می شود.

 

وزیر نفت تاکید کرد:ضروری به نظر می رسد شرکت های اصلی، تابعه و واحدهای ستادی وزارت نفت، برنامه ها و طرح های پیشنهادی را حول محورهای ذیل تهیه و در اسرع وقت به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منعکس کنند. 

 

محورهای پیشنهادی در خصوص موضوع مذکور به شرح ذیل است:

 

1 ـ سامانه اطلاعاتی مصرف انرژی به تفکیک فرآیندهای صنعتی و تاسیسات غیر صنعتی در بخش های مختلف طراحی، تکمیل و بروز رسانی گردد.

 

2 ـ موضوع سیستم های اندازه گیری در طراحی، نصب و بهره برداری و کالیبره کردن آن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

3 ـ در طراحی تاسیسات و ایجاد ظرفیت ها، برنامه های اصلاح الگوی مصرف شامل میزان و نوع مصرف حامل های انرژی، مطالعه و نصب سیستم های بازیافت انرژی،‌ نصب سیستم CHP با موضوع به پرداختن علمیاتی مطابق با استانداردهای روز تبیین و ارائه گردد.

 

4 ـ بهینه کردن مصرف حامل های انرژی در ایستگاه های تقویت فشار و تلمبه خانه ها در خطوط انتقال گاز طبیعی، نفت و فرآورده های نفتی مدنظر قرار گیرد.

 

5 ـ بهینه سازی نظام انتقال فرآورده های نفتی از طریق برنامه ریزی صحیح برای انتقال از مبادی تولید و مصرف و حداکثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهای صنعتی، نیروگاه ها و مصارف عمده به عنوان یکی از سیاست های اساسی موضوع فوق در نظر گرفته شود.

 

6 ـ تغییر روش حمل و نقل فرآورده های نفتی از جاده به سمت ریل و توسعه حمل و نقل ریلی

 

7 ـ از رده خارج کردن تمام خودروهای فرسوده فعال در بخش های مختلف وزارت نفت

 

8 ـ در خرید تجهیزات انرژی بر و ماشین آلات، ارتقاء راندمان انرژی متناسب با معیارهای انرژی بری مدنظر قرار گیرد.

 

9 ـ در بهره برداری از تاسیسات و ظرفیت های نصب شده، موضوع صرفه جویی انرژی به طور مشخص مورد توجه قرار گیرد.

 

10 ـ نیروگاه های برق موجود در واحدهای صنعت نفت تدریجا در سیستم CHP به منظور تولید همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان کلی تبدیل گردد.

 

11 ـ  در واحدهاب پتروشیمی و پالایشگاه های نفت و گاز، مصرف سوخت و خوراک کاملا از یکدیگر تفکیک گردند.

 

12 ـ در ساختمان های موجود اعم از مسکونی، اداری و صنعتی ممیزی انرژی و اجرای راه کارهای بهینه سازی (کنترل هوشمند موتورخانه، شیشه دوجداره با قاب استاندارد، عایقکاری حرارتی تاسیسات و جداره های خارجی ساختمان، بهینه سازی عملکرد موتورخانه، شیر ترموستاتیک و سیستم های خورشیدی) انجام گیرد.

 

13 ـ رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای در دست احداث و ساختمان های موجود

 

14 ـ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به تدوین و تصویب معیارهای مصرف انرژی در بخش های مختلف تاسیسات تولید، پالایش، انتقال و توزیع نفت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، همچنین مصرف انرژی در تمام زیربخش های مصرف کننده انرژی اقدام کنند.

 

15 ـ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مدیریت انرژی به کارکنان و پرسنل ذیربط وزارت نفت اقدام کنند.

 

در پایان این نامه آمده است: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با همکاری معاونت امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، نسبت به تدوین آئین نامه اصلاح الگوی مصرف در بخش های عرضه و تقاضای انرژی جهت پیشنهاد به هیئت وزیران اقدام کند.

کد مطلب 859689

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