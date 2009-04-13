  1. استانها
  2. تهران
۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

وزارت بهداشت تنها 25 درصد در تامین سلامت مردم نقش دارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج گفت: طی مطالعه ای که در مورد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انجام شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها 25 درصد در تامین سلامت مردم و ارتقا آن در جامعه نقش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدهادی ناصح ظهر دوشنبه در همایش هفته سلامت و حوادث بلایای طبیعی در سالن رضوان آموزش و پرورش ناحیه دو کرج اظهار داشت: در این راستا نقش سایر سازمانها، مردم و مشارکتهای بین بخشی در تامین سلامت مردم و جامعه 60 درصد اهمیت دارد.

وی افزود: مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان از مسائلی است که سازمان جهانی بهداشت بر آن تاکید دارد که در این راستا باید اعتبارات و تسهیلات لازم در اختیار وزارت بهداشت و سازمانهای متبوع قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: قربانیان و تلفات حوادث بلایا در سال 2008 در مقایسه با سال ماقبل حدود 50 درصد افزایش داشته است.

ناصح بیان داشت: اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم، پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی از جمله اقداماتی است که تاثیر مطلوبی در کاهش آسیبها و ارتقا سطح سلامت دارد.

در این همایش بیش از 300 نفر از مسئولان و مراقبین سلامت مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج حضور داشتند.

کد مطلب 859706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها