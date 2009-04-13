وزارت بهداشت تنها 25 درصد در تامین سلامت مردم نقش دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدهادی ناصح ظهر دوشنبه در همایش هفته سلامت و حوادث بلایای طبیعی در سالن رضوان آموزش و پرورش ناحیه دو کرج اظهار داشت: در این راستا نقش سایر سازمانها، مردم و مشارکتهای بین بخشی در تامین سلامت مردم و جامعه 60 درصد اهمیت دارد.

وی افزود: مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان از مسائلی است که سازمان جهانی بهداشت بر آن تاکید دارد که در این راستا باید اعتبارات و تسهیلات لازم در اختیار وزارت بهداشت و سازمانهای متبوع قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: قربانیان و تلفات حوادث بلایا در سال 2008 در مقایسه با سال ماقبل حدود 50 درصد افزایش داشته است.

ناصح بیان داشت: اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم، پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی از جمله اقداماتی است که تاثیر مطلوبی در کاهش آسیبها و ارتقا سطح سلامت دارد.

در این همایش بیش از 300 نفر از مسئولان و مراقبین سلامت مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج حضور داشتند.