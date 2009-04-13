تردد خودروها بدون زنجیر چرخ در گردنه الماس امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرپرست پلیس راه استان گیلان با اعلام این خبر افزود: در سایر نقاط استان نیز بارش باران و لغزندگی سطح راهها و آب گرفتگی برخی معابر موجب کندی عبور و مرور شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به بارش برف در گردنه های کوهستانی گیلان، همراه داشتن و استفاده از تجهیزات زمستانی وسایل نقلیه ضروری است.

سرپرست پلیس راه گیلان در ادامه به رانندگانی که قصد سفرهای جاده ای دارند توصیه کرد ضمن اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه بویژه سیستمهای ترمز، برف پاک کن، بخاری، لاستیکها و چراغهای خودرو، مقداری وسایل گرمایی از قبیل پتو، لباس گرم و نیز مقداری آب و آذوقه نیز همراه داشته باشند.

سیری اظهار داشت: داشتن لاستیک زاپاس سالم و جک آماده نیز از دیگر اقدامات سفر در چنین شرایط جوی است.

سرپرست پلیس راه گیلان در ادامه مهمترین عامل تضمین ایمنی و سلامت سفر در هوای بارانی و معابر لغزنده رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بویژه رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله مناسب با خودروی جلویی دانست.