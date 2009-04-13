ضرورت تبدیل خوشه صنعتی زعفران به خوشه صادراتی جهت تقویت بازار های جهانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جلسه ای با مسئولان تشکلهای تولیدی و صادراتی زعفران افزود: برای حفظ و تقویت بازارهای جهانی زعفران، ضرورت های تبدیل خوشه صنعتی زعفران به خوشه صادراتی، قابل بررسی است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی خوشه صادراتی زعفران را یک برند و تشکل ملی دانست و افزود: نگاه خوشه های صنعتی، نگاهی تولیدی است اما در خوشه صادراتی، همه عوامل، با نگاهی صادراتی به حفظ و گسترش بازار این محصول سوق می یابد.

وی با بیان اینکه خوشه صادراتی باید منابع مختلف را در یک مسیر و در استراتژیهای تعریف شده صرف کند، گفت: مطالعات شناختی در خصوص تشکیل این خوشه صادراتی انجام شده و برای اجرای این برنامه، هماهنگی و هم افزایی همه تشکلها و دستگاههای مرتبط ضروری است.

در این جلسه همچنین در خصوص برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به اهمیت محصول زعفران و نقش استان خراسان رضوی در تولید و صادرات آن، فعالیت های تشکل های استانی و کشوری و انتظارات از آنها، ایجاد شورای ملی زعفران و لزوم حمایت دستگاهها و تشکل و فعالیت سایر استانها در زمینه زعفران و ضرورت های تشکیل خوشه صادراتی زعفران در خراسان مباحثی طرح و بررسی شد.