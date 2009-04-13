به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد علی رضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری مجمع نمایندگان استان افزود: قیمت مسکن با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و همچنین رکود اقتصادی جهان به حد مطلوب رسیده است .

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: در برخی موارد حتی قیمتهای فعلی نیز پایین است و ساخت و سازهای انجام شده به علت رکود حاکم بر بازار کم تر از قیمت مطلوب عرضه می شوند.

وی ادامه داد: نرخ مسکن هنوز در کشور واقعی نیست و باید برنامه ریزی برای واقعی شدن قیمتها صورت گیرد تا هم تولید انجام و هم بر رکود بازار مسکن غلبه شود.

رضایی افزود: باید با سیاستگذاری های صحیح رکود بخش مسکن شکسته شود چرا که با رکود این بازار بیش از80 نوع شغل وابسته به ساخت و ساز متوقف می شود که منجر به بی کاری عده بسیاری از شاغلان این بخشها خواهد شد .

وی گفت: باید قیمت مسکن در بازارهای داخلی به ثبات برسد که این امر نظارت بیشتردولت را می طلبد.

نماینده مردم شهرستانهای تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: لایحه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

غلامرضا اسدالهی گفت: این مصوبه در سفر رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نماینده مردم شهرستانهای تایباد و تربت جام گفت: امیدواریم تصویب و اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باعث تحول اقتصادی در استان خراسان رضوی به ویژه شهرستانهای تایباد و تربت جام شود.