محسن هاشمی خبر دیدارش با میرحسین موسوی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این تکذیبیه آمده است : متاسفانه طی چند روز گذشته چند سایت اینترنتی و چند روزنامه با اهداف خاص سیاسی، خبری از دیدار اینجانب با آقای مهندس میرحسین موسوی نقل کرده اند و با اینکه تکذیبیه آن خبر را برای همه آنان فرستادم، اما به خاطر همان سیاست خاص از درج آن پرهیز می کنند و همین باعث تکرار چاپ این خبر دروغ در برخی از رسانه ها شده است.

اما واقعیت مطلب این است که هر چند دیدار با بزرگانی مثل مهندس میرحسین موسوی که برای پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی زحمات فراوان کشیده اند، برای من باعث افتخار است، اما این خبر ساخته و پرداخته آن سایت هاست و با اهداف سیاسی و تخریب تنظیم شده است و موضوع دیدار و مسائل مطرح شده در آن کذب بوده و تکذیب می گردد.