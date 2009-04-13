تقدیر از خدمات امیر آذرفر / تاسف از بی توجهی به برخی از رزمندگان و ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف تقدیر از امیر سرتیپ آذرفر و رزمندگان عملیات کربلای 7 امروز با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

در این مراسم سردار اسدی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران طی سخنانی ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی، یاد و خاطره دلاوری های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامیداشت و گفت: اولین کسی که از رزمندگان تجلیل کرده شخص خداوند تبارک و تعالی است؛ نه تنها از شخص رزمنده بلکه به نفسها و جرقه سم اسب رزمنده قسم می خورد.

سردار اسدی در تشریح شرایط ویژه منطقه حاج عمران و اهمیت عملیات کربلای 7 که توسط ارتش اجرا شد، گفت: هزاران هزار انسان در این دره زندگی کردند اما یک مقاطعی از آن در تاریخ جاودانه شد. این ارتفاع دو هزار و پانصد و نوزده متری از سطح دریا بارها بین قهرمانانی که در آنجا جنگیدند و دشمن خیره سری که همه استکبار جهانی پشت سر او بود، دست به دست شد.

فرمانده نیروی زمین سپاه افزود: این دره یک زمان مربوط به ملامصطفی بارزانی بود که در آن زحمتها کشید و کارهایی کرد که ما آثارآن زحمات را در آنجا دیدیم. وقتی خبرنگار انگلیسی دراین دره از ملا مصطفی بارزانی می پرسد تو چه داری که در مقابل ارتش شاه پهلوی بایستی؟ بارزانی دو نفر از پیشمرگان خودش را صدا می کند و می گوید از این دره بپرید و همان لحظه این دو نفر از آن ارتفاع خود را به دره پرت می کنند و ملا مصطفی می گوید من اینها را دارم. اما درآخر چه شد؟! باید مردم کرج بگویند چه شد و ملامصطفی چه وضعیتی پیدا کرد.

وی امیر آذرفر را نمونه ای از قهرمانان ملی کشور خواند و گفت: این قهرمان سند افتخار ارتش جمهوری اسلامی است. هزاران هزار قهرمان بی نام و با نام در هشت سال دفاع مقدس از ارتفاعات سر به فلک کشیده غرب تا دشت های تفتیده جنوب کشور آزمایش دادند وقبول شدند و اگر شما امروز می بینید این همه تهدید آمیرکا به جایی نمی رسد از برکت وجود همین قهرمانان است.

وی امیر سرتیپ آذرفر را نه تنها سند افتخار لرستان بلکه سند افتخار جمهوری اسلامی ایران خواند و این پایداری ها را مرهون رادمردی چون حضرت امام خمینی(ره) دانست و گفت: امام نیز خود را مدیون امام حسین(ع) می داند و می فرماید ما آنچه داریم از محرم و صفر است.

سرداراسدی با بیان اینکه من افتخار می کنم که به عنوان یک پاسدارشاگرد کوچک شهید صیاد شیرازی هستم، تأکیدکرد: فرزندان این مرز و بوم دلاور و قهرمان هستند اما گلادیاتور و مزدور نیستند، بلکه آزادمردانی هستند که ما باید این آزادی را پاس داریم و با تجلیل از رزمندگان از دلاوری های آنان حراست کنیم.

فرمانده نیروی زمین سپاه هشت سال دفاع مقدس را سرمایه بسیار ارزشمند خواند و گفت: بر شماست که این گنج بزرگ دفاع مقدس را برای جهانیان توزیع کنید تا مردم فلسطین، افغانستان و ...هم زیر بار زور نمانند.

وی با ذکر خاطره ای به جایگاه ویژه کهنه سربازان جنگ جهانی دوم در بین کشورهای درگیر این جنگ اشاره کرد و گفت: پس از دفاع مقدس در زمانی که فرمانده لشکر 31 عاشورا و منطقه پنجم باقرالعلوم(ع) در آذربایجان شرقی بودم در شورای تأمین استان اتفاقی افتاد که احساس می کنم برای شما تعریف کنم. در آن زمان که دیوارهای آهنین شوروی سابق و یک دژ تسخیر نشدنی به تدریج در حال ذوب بود و ما خبر نداشتیم و حضرت امام(ره) با آن ژرف نگری شان این مطلب را متوجه شده بودند، از رودخانه ارس یک نفر عبور کرد و به تبریز آمد.

وی افزود: زمانی که این شخص می خواست بازگردد درشورای تأمین استان یکی ازبرادران پیشنهاد داد که تعدادی قرآن ومفاتیح، مهر، تسبیح و ... برای مسلمانان آن طرف بفرستیم اما یکی از آقایان گفت شما قصد جان این فرد را کرده اید چون سر مرز او را با این وسایل می کشند. از خود این فرد سؤال کردیم که آیا می توانی اینها را ببری و او گفت می توانم ببرم و از او سؤال کردیم چطوری می بری؟ این فرد کارت فرسوده ای از جیب خود را که در نایلنی پیچیده شده بود نشان داد و گفت من این کارت را دارم و هیچ کجای شوروی مرا نمی گردند. این فرد گفت من چون در جنگ جهانی دوم سرباز بودم این کارت را به من داده اند و همه پایگاه های نظامی به این کارت احترام می گذارند و هیچ ایست بازرسی نمی تواند مرا بگردد.

سردار اسدی از بی توجهی به برخی از رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس اظهار تأسف و تعجب کرد و بر سفارش حضرت امام(ره) در مورد پیشکسوتان جهاد وشهادت تأکید کرد و گفت: متأسفانه هنوز کسانی هستند که برای دریافت حقوق خود دچار مشکل هستند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه برگزاری چنین مجالس بزرگداشتی را در برابر عظمت قهرمانان هشت سال دفاع مقدس ناچیز خواند و گفت: این رزمندگان و ایثارگران سند عزت و شرف و سربلندی این کشور هستند. شش جنگ برای این مملکت طراحی شد. درست است که مقام معظم رهبری از آن پیشگیری کرد و مسئولین و ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران تدبیر کردند اما آنچه که جلوی دشمنان ما را گرفت قهرمانی همین قهرمانانی بود که جرأت نکردند وارد این مسئله شوند.

سردار اسدی بر اتحاد و دلاورمردی رزمندگان ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در طول دوران جنگ تحمیلی تأکید کرد و نسبت به فتنه دشمنان اسلام بین شیعه و سنی هشدار داد و گفت: دشمنان ما امروز در غرب کشور و جنوب شرق کشور تلاش می کنند جنگ بین شیعه و سنی راه بیندازند اما باید دست به دست هم دهیم و زیر سایه ولایت فقیه می توانیم آنچنان کشور قوی و محکمی بسازیم که احدی به گردمان نرسد و حتما اینطور خواهد شد و این وعده حضرت امام(ره) است.

پیش از سخنان سردار اسدی، حجت الاسلام واحدی معاون فرهنگی سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش با گرامیداشت سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی و سپهبد قرنی گفت: اگر فردوسی سی سال زحمت کشید که رستمی بیافریند که نماد اقتدار و قهرمانی و صلابت ایران زمین باشد ای کاش امروز فردوسی هایی بودند تا 300 سال زحمت می کشیدند که بتوانند رستم های واقعی را در تاریخ این مرز و بوم به زبان نظم و حماسه جاودانه بدارند.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: رستم فردوسی یک رستم خیالی بود و رستم های امروز ایران زمین و رستم هایی که امام امت پرورش داد امروز هستند و ما خوشحالیم که در زمان حیاتشان از آنان تقدیر شود تا درسهای جهاد و مقاومت به نسل جدید ارتش و نسل های جدید کشور منتقل شود.

در این مراسم با پخش تصاویری از دوران حضور امیر آذرفر در جبهه های حق علیه باطل خاطره رشادت های مردان حماسه آفرین و ایثارگر ارتش برای حاضران زنده شد.

درپایان این مراسم با حضور امیرسرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، حجت الاسلام دکترعلوی رئیس سازمان عقیدتی -سیاسی ارتش، سردار اسدی فرمانده نیروی زمین سپاه، امیر هاشمی رئیس حفاظت- اطلاعات دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام واحدی معاون فرهنگی سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش ضمن تجلیل ویژه ازامیر سرتیپ دوم آذرفر فرمانده لشکر 64 ارومیه از رزمندگان و خانواده تعدادی از شهدای عملیات کربلای 7 تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ امیر سرتیپ آذرفر به همراه لشکر 64 ارومیه در شرایطی عملیات کربلای7 را در اسفندماه 65 به پیروزی رساند که منطقه حاج عمران در شمالغرب کشور علاوه بر مواضع دفاعی مستحکم دشمن دارای زمستانهای سخت همراه با کولاک و سرمای کشنده است که ارتفاع برف در این منطقه به چند متر می رسد. پس از اینکه رزمندگان ارتش توانستند طی یک نبرد سخت ارتفاع19-25 را در این عملیات به تصرف کامل خود درآورند امام خمینی(ره) طی یک تماس بی سابقه از طریق بیسیم از حماسه آفرینی رزمندگان تقدیر کرده و این پیروزی را به امیر آذرفر تبریک گفتند.