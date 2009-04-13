تاکید بر استمرار مذاکره با ایران / ابعاد بیانیه اخیر 1+5 تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تحولات جدید در عرصه بین المللی اشاره کرد و خواستار استمرار گفتگوها برای ترسیم دوره جدیدی از همکاری های دو طرف شد.

سعید جلیلی نیز در این تماس تلفنی از گفتگوی جمهوری اسلامی ایران و شش کشور غربی برای همکاری های سازنده استقبال کرد.

دبیرشورای عالی امنیت ملی همچنین برضرورت درک صحیح ازواقعیت ها و تحولات بین المللی تاکید کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بیانیه مزبور بیانیه ای رسمی منتشر خواهد کرد.

شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین هفته پیش با صدور بیانیه ای خواستار ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران شدند.