موافقت چین با پیوستن تایوان به سازمان بهداشت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، چاینا تایمز به نقل از یک منبع آگاه چینی از موافقت پکن برای عضویت ناظر تایوان در سازمان بهداشت جهانی به منظور بهبود روابط دو طرف خبر داد.

این روزنامه چینی از تمدید این موافقت برای حضور تایوان در سازمان بهداشت جهانی به صورت سالانه توسط پکن خبر داد.

تایوان خواستار عضویت در سازمان بهداشت جهانی است و قرار است در نشست ماه "می" این سازمان در ژنو این موضوع بررسی شود.

چین، تایوان را قسمتی از خاک خود می داند و همین موضوع روابط دو کشور را از گذشته های دور تیره ساخته است، روابطی که در سالهای اخیر با روی کار آمدن یک دولت طرفدار پکن در تایپه رو به بهبود است.