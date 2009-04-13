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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

متولیان سلامت آموزش های بهداشتی را به جامعه دهند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خواستار ارائه آموزش های بهداشتی متولیان سلامت به افراد جامعه برای مقابله با بحران ها و حوادث شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سبحان بهرامی ظهر دوشنبه در مراسم امضای طومار سلامت در هنرستان فنی و حرفه ای دختران راهیان نور ساری اظهار داشت: برای مقابله با بحرانها، حوادث و کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از وقوع آن، رعایت کردن استانداردهای صنعتی در تولیدات و حفظ و نگهداری طبیعت باید آموزش های بهداشتی به جامعه داده شود.

وی خاطر نشان کرد: همه کسانی که از سلامت محرومند برای بدست آوردن آن حاضرند همه چیز خود را بدهند.

بهرامی تشکیل سازمان جهانی بهدشت را در راستای ارتقاء سلامت بشر در تمام دنیا دانست و افزود: رصد بیماریها و مدیریت بهداشت برای حفظ سلامتی انسانها در دنیا از اهداف سازمان بهداشت جهانی بوده و دولتها بر اساس تعهدی که دارند برای رسیدن به اهداف این سازمان کمک می کنند که ریشه کنی آبله در دنیا نمونه ای از موفقیتها بوده است.

به گزارش مهر، در این مراسم طومار سلامت حاوی پیامها، نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و مربیان نواحی پنج گانه آموزش و پرورش به طور همزمان در پنج مدرسه شهرستان ساری امضا و برای مجریان سلامت کشور ارسال شد.

در حاشیه این مراسم دانش آموزان فعالیتهای هنری خود را در قالب تابلوهای نقاشی، کاغذ دیواری و عکس با موضوع شعار امسال هفته سلامت ارائه دادند.

کد مطلب 859775

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