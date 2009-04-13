تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی از فردا آغاز می شود/ دعوت از 25 بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان عبارتند از: مهدی بحرالعلوم، احسان وجدی، محمد حاجی پور، حسن علیزاده، مهرداد حسن زاده، فاروق درا، علی نادری، مهدی آذری، حسن عبدالهی، علی حامدی، میثم بنایی، مهران شیادی، مهران مرشدی‌زاده، فرید بلوک باشی، مهدی داوودی، حمیدرضا زارعی، علی عبادی، مسلم مسیگر، مسعود غلامی، محمود ایوبی، محمدعلی صادقی، مهرداد بهنامی، علی خسروی، محمد جواد زارعی و حسین شاهرخی.

این بازیکنان می بایست صبح فردا در کمپ تیم‌های ملی خود را به کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان معرفی کنند و مراحل آماده سازی را از سر گیرند.

هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در حال حاضر برعهده بهزاد داداش زاده است. مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی در تلاشند تا مجددا هدایت این تیم را به "اوکتاویو" برزیلی بسپارند.

