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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۸:۵۸

کارگاه آموزشی ارتقای علمی اساتید حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

کارگاه آموزشی ارتقای علمی اساتید حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

سلسله کارگاه های آموزشی ارتقای علمی اساتید حوزه های علمیه خواهران با حضور بیش از یک هزار و 500 نفر از اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می شود.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این دوره آموزشی که به صورت متمرکز در شهر قم و به صورت غیر متمرکز در مناطق و مدارس منتخب حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود، مهارتهای آموزشی، شیوه ارزشیابی تحصیلی و دیگر موضوعات مرتبط با آموزش ارائه می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: در این دوره، همچنین مهارتها و روش های آموزشی علوم مختلف حوزوی مانند ادبیات، عقاید، تفسیر و علوم قرآن در کارگاه های آموزشی 4 روزه به بیش از یک هزار و 500 نفر از اساتید حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور ارائه می شود.

وی افزود: 200 ساعت آموزش به اساتید حوزوی نیز بخش دیگری از این برنامه آموزشی است که به تناسب موضوع به صورت حضوری وغیر حضوری ارائه می شود.

کد مطلب 859817

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