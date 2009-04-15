کارگاه آموزشی ارتقای علمی اساتید حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این دوره آموزشی که به صورت متمرکز در شهر قم و به صورت غیر متمرکز در مناطق و مدارس منتخب حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود، مهارتهای آموزشی، شیوه ارزشیابی تحصیلی و دیگر موضوعات مرتبط با آموزش ارائه می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: در این دوره، همچنین مهارتها و روش های آموزشی علوم مختلف حوزوی مانند ادبیات، عقاید، تفسیر و علوم قرآن در کارگاه های آموزشی 4 روزه به بیش از یک هزار و 500 نفر از اساتید حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور ارائه می شود.

وی افزود: 200 ساعت آموزش به اساتید حوزوی نیز بخش دیگری از این برنامه آموزشی است که به تناسب موضوع به صورت حضوری وغیر حضوری ارائه می شود.