ستاد مبارزه با مواد مخدر طی یکسال گذشته 98 حضور بین المللی داشته است

احمدی مقدم در نشست خبری اعلام برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر برای امسال با تاکید بر موفقیتهای بین المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی گفت: متاسفانه نوروز و تعطیلات امسال بر روی موفقیتهای ستاد سایه انداخت و به شکل مناسبی نه در کشور و نه در سطح بین المللی این موفقیتها پوشش رسانه ای داده نشد.

وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای ما در حوزه بین الملل رشد قابل توجه اهمیت ایران در این حوزه است به شکلی که هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در بخش مقابله با توزیع مواد مخدر در دنیا رتبه اول را دارد.

احمدی مقدم گفت: در اجلاس بین المللی مواد مخدر توانستیم امتیازات فراوانی به دست آوریم به شکلی که در سال 2008 به عنوان رئیس کمیسیون قطعنامه و نایب رئیس اجلاس و در سال 2009 نیز جمهوری اسلامی به عنوان رئیس CND انتخاب شد که این انتخاب ناشی از اقدامات درخشان جمهوری اسلامی بوده است.

وی اظهار داشت: در سازمان ملل و در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظریه ای هست که می گوید تنها 12 درصد از مواد مخدر توزیع شده در جهان قابل کشف است. اما موفقیتهای جمهوری اسلامی در رابطه با کشفیات مواد مخدر نشان از اشتباه بودن این نظریه دارد به شکلی که حداکثر موادی که در کشور افغانستان تولید می شود بر اساس آخرین آمارها نزدیک به7 هزار و 700 تن بوده و بیش از 3 هزار تن از این مواد نیز وارد بازار ایران می شود. این در حالی است که کشفیات ما در این حوزه در سال 87 بالغ بر یک هزار تن بوده است که نشان از کشفیاتی بالغ بر 30 درصد دارد.

احمدی مقدم گفت: ما این مسئله را در اجلاس مطرح کردیم و مورد قبول اعضا نیز قرار گرفت.

وی همچنین گفت: از دیگر موفقیتهای ما در این اجلاس پذیرفته شدن همه پیشنهادهای ارائه شده توسط ما از سوی اعضای اجلاس بود.

احمدی مقدم گفت: در حاشیه این اجلاس نیز فرزند یکی از شهدای مبارزه با مواد مخدر و همچنین یکی از معتادان رها شده از بند اعتیاد که هم اکنون قهرمان ورزشی کشور است شرکت کرده بودند که حضور آنها اعضای اجلاس را تحت تاثیر قرار داده بود.