تسهیلات جدید خرید مسکن به خانواده های شهدا و جانبازان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، گردشی عصر دوشنبه در اولین گردهمایی امور ایثارگران استان فارس عنوان کرد: هرساله در قانون بودجه، اعتباری را جهت تهیه مسکن برای خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان بالای 25 درصد در نظر گرفته می شد که در اوایل سال ابلاغیه آن به شهرستان ارائه می شد ولی امسال با هماهنگی های صورت گرفته توانستیم این وام 16میلیونی خرید مسکن را به 18 میلیون تومان برای شهر شیراز افزایش دهیم.

وی با اشاره به میزان تسهیلات در نظر گرفته شده در نقاط مختلف استان فارس نیز بیان کرد: میزان این تسهیلات به نسبت سکونت تغییر می کند که بر این اساس در شهرهای قدیمی 14میلیون تومان، در شهرهای جدید التاسیس 16میلیون تومان و در روستاها 10میلیون تومان در نظر گرفته شده که با هماهنگیهای صورت گرفته، بانک مسکن مسئول پرداخت این تسهیلات است.

مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران با تاکید بر اینکه افرادی که این تسهیلات را در گذشته دریافت کرده اند در صورت تصفیه می توانند از آن استفاده کنند در ادامه سخنان خود با اشاره به توجه ویژه دولت در سفر دور اول خود به استان فارس به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران گفت: در سفر مذکور هیئت دولت مصوبات مناسبی را برای حل مشکلات این اقشار جامعه در نظر گرفت و امیدواریم در سفر دور دوم نیز سهمیه ویژه ای از مصوبات را دریافت کنیم که البته باید دستگاه های مرتبط پیش بینی های لازم برای ارائه درخواست را انجام دهند.