نقش جوانان در فرآیند توسعه اردبیل نباید مورد غفلت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور عصر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در محل استانداری اظهار داشت: جوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی جایگاه مهمی در فرآیند توسعه دارند و باید این سرمایه ها به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی ستاد اوقات فراغت سال جاری استان افزود: سازمان ملی جوانان استان موظف به پیگیری و تحقق مصوبات مربوط به برنامه های اوقات فراغت امسال بوده و باید برای اجرای دقیق و پر ثمر آن برنامه ریزی کند.

استاندار اردبیل همچنین در ادامه بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی برنامه های مربوط به غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان در سال جاری تاکید کرد.

وی در تشریح این برنامه ها اضافه کرد: شاخصهای مهم و مفیدی نظیر برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی، تقدیر از اختراعات و ابداعات جوانان، مهارت آموزی و فعالیت در محیط مجازی و رسانه ای و... می تواند در برنامه های این ستاد مد نظر قرار گیرد .

حقیقت پور از ارزیابی میزان همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط در برگزاری برنامه های ستاد غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان اردبیل خبر داد و ابراز داشت: امسال نیز در نظر داریم به مانند سال قبل، دستگاه های فعال و موفق در این زمینه را شناسایی و معرفی نماییم.

وی خاطر نشان کرد: ستاد غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان باید مسجد محوری و تحت پوشش قرار دادن حداقل یک صد هزار نفر از جوانان را در تابستان امسال مد نظر داشته باشد.

در این جلسه مدیر سازمان ملی جوانان استان نیز طی گزارشی اظهار داشت: ستاد اوقات فراغت استان در سال 85 "طرح بچه های محله ما" را در 80 مسجد به اجرا گذاشت که این رقم در سال 86 به بیش از 230 مسجد افزایش یافت.

علیرضا عبدی رضی آباد با بیان اینکه در سال گذشته طرح" نشاط و تعالی" در 700 مسجد استان به اجرا گذاشته شد، تصریح کرد: امسال در کنار برگزاری این برنامه ها، طرحهای متنوعی نیز در سطح استان به مرحله عمل در خواهد آمد.

وی در پایان از اعضاء ستاد اوقات فراغت استان اردبیل خواست امسال نیز در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان با این سازمان مشارکت و همکاری نمایند .