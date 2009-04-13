بیکاری و گرانی حاصل ضعف در مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی، نخستوزیر دوران دفاع مقدس عصر دوشنبه در ادامه سفرش به استان ایلام در جمع مردم این شهر در مسجد جامع ایلام حاضر شد و با بیان اینکه ایلام یک استان تاریخی و مهم در کشور ماست و سوابق بسیار طولانی دارد، افزود: تمدنهای زیادی در اینجا پایهگذاری شدهاند و سوابق مردم این منطقه در پیروزی انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی واقعا بینظیر بوده است.
وی به سابقه تمدنی ایلام اشاره کرد و با بیان اینکه این تمدنها به مردم این خطه درایت، فضیلت و عزت نفس میبخشد، گفت: من چند بار در دوران جنگ به ایلام سفر کردهام و چند بار هم وزیران معین خود را به این منطقه فرستادم که گزارشات مختلفی ارایه دادند و یکی از آن وزرا، جناب آقای دکتر خاتمی بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: همه گزارشهایی که ارایه میشد، نشاندهنده مقاومت کمنظیر مردم ایلام بود و اگر نبود آن مقاومتها یقینا ما با گرفتاریهایی که داشتیم به وضعیت سختی دچار میشدیم.
موسوی، ابتکارات مردم، بینیازی و درک بالا از دشواریها را از جمله ویژگیهای مردم ایلام برشمرد و افزود: مردم ایلام تنها مردمی بودند که در زمان جنگ، ایلام را رها نکردند در حالی که موشکهای عراقی که به سمت این منطقه فرستاده میشد به دلیل فاصله کم آن از عراق، بسیار بزرگتر از موشکهایی بود که به تهران میآمد.
وی گفت: شما جوانمردی کردید، شما کشور را حفظ کردید، سالهاست که از مرزهای ملی و عقیدتی کشور ما دفاع کردهاید و کشور باید به داشتن چنین سرمایههایی افتخار کند. این خطه سرمایههای اجتماعی عظیمی دارد و جا دارد که در اینجا از برخی بزرگان نظیر آیتالله حیدری و آیتالله مروارید یاد کنم.
موسوی در ادامه اظهارداشت: ما باید یاد بگیریم که از این سرمایههای اجتماعی حمایت کنیم و از این طریق بتوانیم یک کشور پیشرفته درست کنیم. اصول حاکم بر برنامههای پنج ساله نظام بسیار مهم است و سیاستهایی بسیار درست و قوی بر آن حاکم است اما چرا باز هم این مشکلات را در کشور داریم؟ چرا نرخ تورم ما 25 درصد است و چرا اینقدر بیکاری و گرانی وجود دارد؟ همه اینها به ضعف مدیریت برمیگردد که باید اصلاح شود.
این داوطلب حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری همچنین درباره انگیزه خود برای انتخاب ایلام به عنوان اولین مقصد سفرهایش گفت: دلیل سفر من به استان ایلام این است که تصویری که از این استان به ذهن دارم، به هیچوجه زایل شونده نیست.
در ادامه میرحسین موسوی، شعار انتخاباتی خود یعنی "ایران پیشرفته، با قانون، عدالت و آزادی" را برای مردم مطرح کرد که با تشویق مردم مواجه شد.
وی درباره وجود واژه ایران در این شعار گفت: وجود واژه ایران به دلیل طنینی است که این اسم در دل تک تک ما دارد. این سرزمین به ما همه چیز داده است و ما باید برای پیشرفت آن تلاش کنیم زیرا ما نیازمند یک حوزه تمدنی قوی در منطقه هستیم و محور اصلی آن ایران است.
موسوی در توضیح واژه پیشرفت در شعار انتخاباتی خود نیز تصریح کرد: ایران عقبمانده یعنی ذلت، خواری، پراکندگی و خطر. مسابقات بسیار گستردهای در جهان در زمینه پیشرفت وجود دارد و اگر میخواهیم استقلال خود را حفظ کنیم، باید پیشرفت کنیم.
وی با بیان اینکه دیگر نمیتوانیم در جا بزنیم، خاطر نشان کرد: نرخ رشد بسیاری از کشورهای رقیب ما به طور متوسط 10 درصد است اما متاسفانه در ایران این رقم چیزی حدود هشت درصد است. در حالی که طبق سند چشمانداز بیست ساله، ما باید به رتبه اول منطقه تبدیل شویم اما با روندی که پیش میرویم چنین چیزی قابل اجرا نخواهد بود و تلاش بیشتری میطلبد.
موسوی در ادامه به مسئله قانونگریزی و تاکید خود بر این مسئله اشاره کرد و افزود: برای دفاع از حقوق عمومی زنان و مردان خود و برای پیشرفت در جامعه در تمام زمینهها به قانون نیاز داریم. اجرای یک قانون بد بسیار بهتر از نبود قانون است. یکی از آرمانهای دوران مشروطیت نیز قانونگرایی بود و من در شعار خود به قانون اشاره کردهام؛ برای اینکه زاویهای برای ورود به مسئله قانونگریزی و نقد آن وجود داشته باشد.
وی همچنین به وجود بحث عدالت در شعار خود اشاره کرد و گفت: عدالت اصطلاحی است که ما افتخار میکنیم در تشیع موجودیت دارد و در همه دین ما به آن توصیه شده است و هیچ کشوری بدون عدل دوام پیدا نمیکند. وقتی مردم از استبداد و ظلم به ستوه آمدند، شعارهای عدالتخواهی سر دادند و حتی مجلس هم بعد از خواست عدالت در جامعه روی کار آمد. عدالت در زمینههای مختلفی نظیر مسایل اقتصادی، حقوق زن و مرد، حقوق کودکان، آزادیهای مصرح اجتماعی و آزادی بیان قابل بررسی است.
وی درباره مسئله آزادی و وجود آن در شعار انتخاباتی خود، اینگونه توضیح داد: ایمان، عقیده و آزادی مکمل یکدیگر هستند. کسی که آزادی نداشته باشد نمیتواند برای استقلال خود تلاش کند. ما همه اینها را در چارچوب جمهوری اسلامی میخواهیم که یک مفهوم دو سویه است یعنی از یکسو این نظام متکی بر آرای مردم و جمهوری است و از سوی دیگر متکی بر اسلام است.
موسوی ادامه داد: هر کدام از این مفاهیم جداگانه در نظر گرفته شود و آن دیگری تضعیف شود، دچار مشکل خواهیم شد. اسلام منهای جمهوریت تبدیل به یک اسلام افراطی و اسلامهای غیر از اسلام ناب خواهد شد و جمهوریت منهای اسلام نیز موجب خواهد شد که بزرگترین سرمایه جامعه یعنی فضیلتهای اخلاقی آن را از دست بدهیم.
وی به برنامههای اقتصادی خود به ویژه برای استان ایلام اشاره کرد و گفت: اگر انزوای این استان را از بین ببریم و آن را به بازارهای ملی خود متصل کنیم، با توجه به ذخایر ارزی و نیروهای مستعد این منطقه میتوانیم بر مشکلات فائق بیاییم. از سوی دیگر باید نگاهی به مسالهی صادرات و سفرهای به عتبات عالیات از این منطقه داشته باشیم.
موسوی به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: بزرگترین درآمد کشوری مانند اسپانیا از طریق گردشگری است. صنعت توریسم و گردشگری یکی از مهمترین صنایع دنیاست که سرمایههای عظیمی نیز گرداگرد آن قرار دارد و استان ایلام از این نظر استعداد خوبی دارد. دولتها با هر سلیقهای که میآیند و میروند باید به این برنامهها متعهد باشند و به نظر من این مسئله کاملا قابل حل است که پسوند محرومیت از اسم ایلام برداشته شود.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: امکانات و بودجه کشور محدود است و باید در جایی تخصیص دهیم که بتواند انزوای ایلام را در سطح ملی کاهش دهد. آن وقت است که خواهید دید استانی پیشرفته در ایران پیشرفته خواهید داشت.
پیش از سخنرانی میرحسین موسوی، آیتالله محمدی ایلامی، نماینده سابق مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری و داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی درباره ویژگیهای میرحسین موسوی دقایقی کوتاه برای مردم صحبت کردند.
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