منیعی همراه با پدر و برادرش آمد / قلعه نویی در سکوت آمد و رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در شرایطی از ساعت 17 آغاز شد که امیر قلعه نویی با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شده بود و برخلاف تمرینات گذشته صحبتی برای بازیکنان انجام نداد.

در این تمرین بازیکنان ثابت دیدار با فولاد پس از حدود 20 دقیقه تمرین که شامل گرم کردن و کارهای کششی بود ورزشگاه را ترک کردند. سایر بازیکنان نیز زیر نظر کادر فنی تمرینان گروهی را انجام دادند.

* امیر قلعه نویی خیلی سریع ورزشگاه را ترک کرد و کار را به همکاران خود سپرد.

* میثم منیعی که در مورد درگیری او با امیر قلعه نویی خبرهایی منتشر شده بود امروز همراه پدر و برادران خود به تمرین آمده بود.

* تنها 15 تماشاگر به محل تمرین استقلال آمده بود و امیر قلعه نویی را برای دقایقی تشویق کردند.

* وحید طالب لو، امیدروانخواه، هاشم بیگ زاده، مهرداد پولادی ، آرش برهانی و یدالله اکبری با اجازه کادر فنی غایب بودند و جان واریو، رینالدو و پژمان منتظری نیز در کلنیک باشگاه مشغول فیزیوتراپی و مداوای مصدومیت خود بودند.

* تمرین آبی پوشان ساعت 18:10 دقیقه به پایان رسید و تمرین فردا از ساعت 17 و در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد شد.