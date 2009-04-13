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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۴۹

گزارش تمرین امروز آبی پوشان /

منیعی همراه با پدر و برادرش آمد / قلعه نویی در سکوت آمد و رفت

منیعی همراه با پدر و برادرش آمد / قلعه نویی در سکوت آمد و رفت

تمرین استقلال پس از سقوط این تیم به رده دوم امروز در شرایطی برگزار شد که امیر قلعه نویی زودتر از همیشه ورزشگاه را ترک کرد و تعداد زیادی از بازیکنان این تیم نیز غایب بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در شرایطی از ساعت 17 آغاز شد که امیر قلعه نویی با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شده بود و برخلاف تمرینات گذشته صحبتی برای بازیکنان انجام نداد.

در این تمرین بازیکنان ثابت دیدار با فولاد پس از حدود 20 دقیقه تمرین که شامل گرم کردن و کارهای کششی بود ورزشگاه را ترک کردند. سایر بازیکنان نیز زیر نظر کادر فنی تمرینان گروهی را انجام دادند.

* امیر قلعه نویی خیلی سریع ورزشگاه را ترک کرد و کار را به همکاران خود سپرد.

* میثم منیعی که در مورد درگیری او با امیر قلعه نویی خبرهایی منتشر شده بود امروز همراه پدر و برادران خود به تمرین آمده بود.

* تنها 15 تماشاگر به محل تمرین استقلال آمده بود و امیر قلعه نویی را برای دقایقی تشویق کردند.

* وحید طالب لو، امیدروانخواه، هاشم بیگ زاده، مهرداد پولادی ، آرش برهانی و یدالله اکبری با اجازه کادر فنی غایب بودند و جان واریو، رینالدو و پژمان منتظری نیز در کلنیک باشگاه مشغول فیزیوتراپی و مداوای مصدومیت خود بودند.

* تمرین آبی پوشان ساعت 18:10 دقیقه به پایان رسید و تمرین فردا از ساعت 17 و در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 859894

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