تدوین الگوی استاد نمونه / برپایی جشنواره آموزش دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر سید عباس صفوی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره آموزشی به فرآیندهای جدید آموزشی در یک سال توجه می کند و سرمایه آموزشی موجود در دانشگاه را مورد توجه قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: فرآیندهایی که در سال نیاز به ارتقا داشته اند مورد بازنگری قرار می گیرند و با جلب اعتماد هر چه بیشتر مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان فضای آموزشی را به سمت رفع نیازهای نظام سلامت سوق می دهد.

صفوی نائینی یادآور شد: تغییر عمده جشنواره امسال نسبت به دوره های گذشته تقدیر از اساتید بازنشسته و تقدیر از دانشجویان نمونه و دارای رتبه های برتر است.

وی اضافه کرد: با تدوین الگوی استاد نمونه نیز امسال در این دوره از جشنواره از اساتید نمونه دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تقدیر می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه از روز 12 اردیبهشت همزمان با آغاز هفته آموزش کار خود را آغاز می کند و تا سه روز ادامه خواهد داشت.