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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۲۰:۲۲

در نشست با مدیران باشگاهها؛

راهکارهای تعیین سقف قرارداد بازیکنان فوتبال بررسی شد

راهکارهای تعیین سقف قرارداد بازیکنان فوتبال بررسی شد

مسئولان فدراسیون فوتبال در نشست هم اندیشی با مدیران باشگاههای لیگ برتر راهکارهای اجرایی تعیین سقف قرارداد بازیکنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز با حضور علی کفاشیان ، مهدی تاج ، مهدی محمد نبی ، عزیز محمدی و مدیران عامل باشگاهای سپاهان، ذوب آهن، پاس همدان، مس کرمان ، استقلال و نماینده باشگاه پرسپولیس درمحل فدراسیون فوتبال برگزار شد، رئیس فدراسیون فوتبال از حاضران خواست تا نقطه نظرات خود را پیرامون تعیین سقف قرار داد برای بازیکنان لیگ برتر را مطرح کنند.

وی تصریح کرد: این امر باعث کاهش هزینه باشگاه‌ها و جلوگیری از رد و بدل شدن پول‌های غیرمتعارف درفوتبال خواهد شد و می تواند یکی از راه های سالم سازی فضای فوتبال باشد.

در ادامه مدیران عامل باشگاه‌ها مشکلات و نقطه نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند و خواستار بررسی بیشتر این موضوع از سوی کارشناسان و صاحب نظران شدند.

در پایان این جلسه مقرر شد با ادامه اینگونه نشست‌های کارشناسی راهکارهای اجرایی برای تعیین سقف قرارداد بازیکنان تدوین شود.

کد مطلب 859930

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