به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات مشترک هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان عصردوشنبه به ریاست دکتر محمود احمدینژاد و سرژ سرکیسیان روسای جمهور دو کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
روسای جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان پس از حدود یک ساعت گفتگوی خصوصی درباره روابط دوجانبه و مهم ترین مسایل منطقه ای و بین المللی و در مذاکرات مشترک، روابط دو ملت را عمیق و پایدار عنوان و تصریح کردند: مناسبات و همکاریهای روبه گسترش تهران - ایروان باید در همه زمینهها حفظ و تقویت شود.
دکتر احمدینژاد و سرکیسیان با اشاره به دیدگاههای مشترک ایران و ارمنستان در بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی، اظهارداشتند: با توجه به تحولات منطقهای و جهانی افزایش همکاریهای منطقهای و بینالمللی ایران و ارمنستان مهم و ضروری است.
روسای جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان با تأکید بر اینکه گفتگو و منطق و عدالت باید بر روابط کشورها حاکم باشد، خاطرنشان کردند: صلح، دوستی و برادری باید با همکاری همه کشورها در منطقه حاکم باشد.
دکتر احمدینژاد در مذاکرات مشترک هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، سفر رئیسجمهور ارمنستان به تهران را در جهش روابط دوستانه دو کشور مؤثر دانست و گفت: ارمنستان شکوفا، پیشرفته و پایدار به نفع کل منطقه است.
رئیسجمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ارتقاء روابط با ارمنستان یکی از اصول قطعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، تاکید کرد: روابط دوجانبه باید در عرصههای مختلف از جمله تجارت، انرژی، حمل و نقل و همکاریهای منطقهای و بینالمللی توسعه یابد.
رئیسجمهور ارمنستان نیز در این مذاکرات از حمایتها و کمکهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشرفت و توسعه ارمنستان در بخشهای مختلف قدردانی و تصریح کرد: ایروان خواستار گسترش و افزایش مناسبات و همکاری ها با تهران در عرصه های گوناگون است.
درمذاکره رؤسایجمهور مطرحشد:
تاکید بر گسترش روابط ایران و ارمنستان در انرژی و تجارت
رئیسجمهوری اسلامی ایران در مذاکره با همتای ارمنی خود در تهران ارتقاء روابط با ایروان را یکی از اصول قطعی در سیاست خارجی تهران خواند و و بر گسترش روابط دو جانبه در عرصههای تجارت، انرژی، حمل و نقل و همکاریهای منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
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