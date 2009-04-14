مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به کرج عملیاتی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیر اکبریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج با اشاره به نزدیکی سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان کرج و غرب استان تهران اظهار داشت: در این راستا باید قبل از آغاز سفر رئیس جمهور به کرج تمامی مطالبات شهروندان این کلانشهر و مصوبات دور اول سفر عملی شود که در این راستا پیگیری تعدادی از مشکلات در بخشهای مختلف بر عهده نمایندگان است که ما هم به جد پیگیر مسائل و مشکلات مردم هستیم به نحوی که من امروز نامه ای در این مورد به دفتر رئیس جمهور ارسال و پنج مصوبه مهم شهرستان را مطرح کردم.

وی افزود: تمامی مسئولان در این رابطه باید برنامه ریزی منسجی برای دور دوم سفر رئیس جمهور داشته باشند تا این سفر، برکات و دستاوردهای خوبی را برای کرجیها داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: همچنین در این راستا مدیران باید زیرمجموعه های خود را توجیه کنند و برنامه ریزی در جهت استقبال مطلوب طبقه بندی شود.

اکبریان بیان داشت: تمامی مسئولان می دانند که سفرهای دوره ای احمدی نژاد از آغاز ریاست جمهوری رویه خوبی برای رسیدگی به مشکلات مردم در دورافتاده ترین نقاط کشور بوده است و باتوجه به نزدیک بودن انتخابات و تبلیغات کاندیداها بعضی افراد از این مسئله سوء استفاده می کنند و این سفرها را تبلیغات می دانند که در این زمینه باید از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مجموعه آموزش و پرورش در کرج زحمات بسیاری را کشیده است و باید در دور دوم سفر رئیس جمهور به شهرستان مطالبات معلمان، فرهنگیان و دست اندرکاران آموزش و پرورش مطرح، بررسی و رسیدگی شود.

وی یادآور شد: روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش از هم اکنون باید به فکر برنامه ریزی و اجرای برنامه های متنوع برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان باشند.