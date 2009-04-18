هاشم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نتایج بررسیها نشان می دهد 70 درصد مشکلات مربوط به بیماریهای کلیوی در کشور در سنین 20 تا 44 ساله مشاهده می شود.
ایران با 25 هزار پیوند در اهدای کلیه از پیوند زنده در جایگاه برتر جهانی ایستاده است این در حالی است که 75 درصد از بودجه بهداشت و درمان دنیا صرف درمان بیماریهایی می شود که مرتبط با کلیه است.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با تاکید بر اینکه حداکثر سن برای اهدای کلیه 35 سالگی است تصریح کرد: بیش از 50 درصد اهدا کنندگان کلیه در رده سنی 25 تا 26 سال قرار دارند.
تحقیقات علمی نشان می دهد سالانه حدود یک میلیون سال از عمر سالم ایرانیها به دلیل ابتلا به انواع بیماریهای کلیوی کم می شود.
قاسمی در خصوص اینکه چرا حداکثر سن اهدا کنندگان کلیه 35 سال است گفت: شرایط جسمانی فرد این امکان را نمی دهد که بتواند کلیه خود را اهدا کند مگر در موارد و شرایط خاصی این پیوند صورت می گیرد.
اصولا بیماران نیازمند کلیه بین یک تا چهار ماه در انتظار هدیه دهنده هستند و این در حالی است که بیش از 95 درصد کلیه های اهدایی به صورت فروش کلیه انجام می شود.
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