راه اندازی رشته بیوتکنولوژی در دانشگاه کاشان

سید جواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: رشته بیوتکنولوژی و مهندسی عمران در مقطع لیسانس، کامپیوتر، نرم افزار و روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های جدیدی هستند که دانشگاه کاشان در این رشته ها از مهر امسال دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه کاشان در رابطه با تامین اعضای هیئت علمی برای این رشته ها گفت: برای رشته بیوتکنولوژی 3 و برای رشته عمران 2 نفر را به عنوان اعضای هیئت علمی انتخاب کرده ایم و در مورد دو رشته دیگر از آنجا که از قبل این رشته ها را در مقطع لیسانس داشته ایم اعضای هیئت علمی این رشته ها مشخص هستند.

ساداتی نژاد اظهار داشت: از آنجا که کاشان شهری تاریخی با قدمت 7000 ساله است و با وجود تپه های باستانی سیلک به دنبال راه اندازی رشته باستان شناسی نیز در دانشگاه هستیم.

به گزارش مهر، دانشگاه کاشان در حال حاضر در 52 رشته در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس دانشجو می پذیرد.