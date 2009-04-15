272 هزار مسافر به استان سمنان سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی عبداللهی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: این مسئله می تواند عامل مهمی برای بازسازی و گسترش فضاهای سیاحتی، پارک ها، موزه ها و مهمانپذیرها باشد .

این مسئول با بیان اینکه مسافرت در ایام نوروز امسال 25 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: استان سمنان در ردیف شش استان برتر از نظر ارائه خدمات مناسب، جذب و اسکان مسافران نوروزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش گردشگری، برای جذب سرمایه گذاران و افراد توانمند با توجه به پتانسیلهای مناسب استان در بخش گردشگری تاکید کرد.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه باید زیرساختها برای تبدیل این استان به عنوان استان گردشگری آماده شود، ادامه داد: توسعه فضای سبز و توقفگاه های استان برای جذب گردشگر بسیار مهم است.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به پتانسیلهای مناسب استان در بخش گردشگری از افزایش تقاضا بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به استان سمنان خبر داد.

سید عباس دانایی با بیان اینکه در نوروز 88 حدود دو میلیون و 90 هزار نفر مسافر از استان سمنان عبور کرده اند، افزود: به همین دلیل برنامه ریزی های مناسب برای جذب مسافر در استان ضروری است.

وی یادآور شد: امسال روند بازدید مسافران از موزه های استان 44 درصد رشد داشته است و 17 مرکز اقامتی در ایام نوروز در این استان فعال بود.

وی با اشاره به ایجاد پنج کمپینگ در استان گفت: بازدید از مراکز اقامتی در نوروز امسال 47 درصد افزایش داشته است.