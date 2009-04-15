تدوین طرح تشکیلات جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

آیت الله مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه بررسی این موضوع از روز گذشته با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف حوزه برگزار شد.

وی افزود : براساس برنامه ریزی صورت گرفته این جلسات به صورت روزانه تا تصویب نهایی پیش نویس طرح تفضیلی تشکیلات جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ادامه خواهد داشت.

مقتدایی ادامه داد: این طرح پس از تدوین برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه ارسال خواهد شد.

به گزارش مهر، در این طرح تفضیلی، شرح وظایف، زیر مجموعه ها و ساختار سازمانی معاونین، ادارت کل، ادارات، دفاتر مستقل و بخشهای دیگر حوزه در تشکیلات جدید مرکز مدیریت تعیین خواهد شد.

بر اساس تشکیلات جدید مرکز مدیریت که به صورت اجمالی به تصویب شورای عالی حوزه رسیده است، معاونتهای آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب، مدارس و مناطق، آمار و بررسی، طلاب و دانش آموختگان و منابع و پشتیبانی ایجاد می شوند.