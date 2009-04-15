بارندگیهای اخیر در 40 سال گذشته بی سابقه بود/ از خشکسالی فاصله گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید نامجو شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید آبفار استان زنجان افزود: بهار امسال شاهد بارندگیهای خوبی بودیم که این بارندگیها خطر خشکسالی را کاهش داد.

وی در عین حال اشاره به اینکه مسئله کمبود آب در کشور مسئله جدی است، لزوم رعایت صول صرفه جویی را یادآور شد.

نامجو در ادامه فعالیت دولت نهم را در زمینه توسعه شبکه آبرسانی در روستاها و مناطق مختلف کشور یادآور شد و افزود: با اقدامات گسترده دولت در بخشهای مختلف به خصوص بخش آبرسانی در زمان حاضر شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها هستیم.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: این روند جدا از بحث توسعه و آبادانی روستاها تاثیر بسزایی در زمینه امنیت ملی دارد.

نامجو با اشاره به افزاش اعتبارات آب و فاضلاب روستایی تاکید کرد: اعتبارات آب و فاضلاب روستایی از حدود سالانه چند میلیارد در هر استان رشد قابل توجهی کرده است.

وی گفت: 400 تا 500 میلیارد تومان حداقل پولی است که در دولت نهم هزینه شده است و این از توجه ویژه دولت نهم به بخش آب روستایی ناشی می شود.

نامجو از رشد 50 درصدی اعتبارات بخش آب در برنامه بودجه سال 88 خبر داد و افزود: همچنین علاوه بر در سال جاری دولت لایحه ای 100 میلیاردی برای بخش آب روستایی گذشته که این امر برای توسعه هر چه بیشتر آب روستایی موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

معاون وزیر نیرو، ابراز امیدواری کرد که با پیش‌بینی این مقدار و توزیع آن بین استان‌های کشور گام موثری در راستای رفاه ملت ایران و استفاده مردم از خدمات وزارت نیرو برداشته شود.

نامجو از عدم ادغام آب و فاضلاب شهری و روستایی در راستای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: با توجه به حوزه گسترده فعالیتی آب و فاضلاب روستایی و همچنین کارهای زیاد که در روستاها باید در روستاها در راستای توسعه شبکه آب روستایی انجام شود، این امر امکانپذیر نیست.

وی یاد آور شد: کارهای کارشناسی زیادی در این خصوص در کشور صورت گرفته و با توجه به اینکه بسترهای فراوانی برای فعالیت آب و فاضلاب روستایی در کشور وجود دارد و همچنین با توجه به این امر که بخش آب و فاضلاب روستایی مورد توجه دولت و مجلس هستند و می توانند اعتبارات دولتی را دریافت کنند از دلایلی بود که ما را در زمینه از حرکت مسیر ادغام منصرف کرد.

نامجو در ادامه با اشاره به شعار امسال آب و فاضلاب کشور"10،20،30" افزود: امسال با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف امسال را به نام اصلاح الگوی مصرف در آب و فاضلاب روستایی مطرح کردیم.

معاون وزیر نیرو، عدم توجه به مصرف صحیح را از چالشهای مهم در بخشهای مختلف به خصوص در بخش آب کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بخش هدر رفت آب در سیستم آب روستایی بحث جدی و مهمی است و باید در این زمینه جلوگیری از هدر رفت بالای آب در روستاها برنامه ریزی صحیح و جدی صورت گیرد.

نامجو گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب جلوگیری از هدر رفت آب در سه مقوله فنی و مهندسی و بهره برداری صنعتی، مقوله تعرفه و قانون و مقوله فرهنگی است که شرکت در این زمینه در تلاش است.

معاون وزیر نیرو در ادامه توجه به بخش آب را در سطح جهانی یادآور شد و گفت: امروز آب به عنوان یک مسئله استراتژیک در بین کشورهای جهان مطرح است.

نامجو با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس جهانی "آب" در ترکیه گفت: توجه به مقوله آب در جهان یک توجه اساسی است به گونه ای که در اجلاس ترکیه بیش از 35 هزار شرکت کننده از کشورهای مختلف جهان در سطح مقامات عالی رتبه شرکت داشتند و این نشان از توجه ویژه دولتها به مقوله آب دارد.

در این مراسم از زحمات و تلاش‌های منصور شوندی مدیر سابق آبفار استان در طول دوران خدمت وی تقدیر و کریمی به عنوان مدیر جدید آبفار استان معرفی شد.