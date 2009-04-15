مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

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آخرین خبر از جزئیات ثبت نام و اصلاح دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 88

ارجاع پرونده دو شغله ها به دیوان عدالت اداری

نیویورک تایمز خبر داد: احتمال عقب نشینی آمریکا در قبال ایران

تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای توافق نامه ها با ارمنستان





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با تلاش حامیان دولت در کمیسیون فرهنگی؛ لایحه کنترل سایتها و وبلاگها در مجلس تصویب شد

دیوان محاسبات گزارش داد: ریخت و پاش دولت در سال 86

ابراز ارادت دوباره مایلی کهن؛ علاقه ام به رئیس جمهور بیشتر می شود





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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی

میر حسین موسوی: احمدی نژاد را خطری برای کشور نمی دانم

مدیر عامل توانیر: قطعی برق در تابستان را رد نمی کنم





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مدیر عامل سایپا خبر داد: پیشنهاد خودروسازان آمریکا به ایران

رئیس جمهور در همایش ایرانیان مقیم خارج کشور: ایران با موشکهای جدید ماهواره های بزرگتری به فضا می فرستد

بانک ملت به جمع خصوصی ها پیوست

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور ارمنستان: وابستگی به مراکز بیرونی راه به جایی نمی برد





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رئیس جمهور: مسئول ساختن تاریخ و آینده بشریت هستیم

تصویب 2 فوریت طرح افزایش اختیارات رئیس مجلس

آغاز ثبت نام اعزام به عتبات عالیات از 28 فروردین

موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون مطبوعات





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گزارشی از طرح مجدد دولت ائتلافی در فضای سیاسی کشور؛ سهم خواهی گروهها یا مشارکت نخبگان؟

احمدی نژاد: ما مسئول ساختن آینده بشریت هستیم

هاشمی رفسنجانی: خاتمه دادن به جنگ را از کارهای مهم خودم می دانم

تغییر در سیاستهای ایالات متحده عملیاتی می شود؛ حذف پیش شرطهای آمریکا برای مذاکره با ایران

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری ارمنستان: قدرتهای بزرگ مانع افزایش پیوندهای منطقه ای می شوند

رئیس جمهوری: دولت از حقوق تمامی ایرانیان در جهان صیانت می کند

گسترش روابط تهران - ایروان

دزدان دریایی سومالی آمریکاییها را تهدید به مرگ کردند



اسرار :

رهبر معظم انقلاب: گسترش روابط همسایه ها موجب تقویت صدمه ناپذیری آنها می شود

حجت الاسلام کروبی: تعداد کاندیداها باعث گرم شدن فضای انتخاباتی می شود

در پی سفارشی خواندن گزارش دیوان محاسبات؛ نامه اعتراض آمیز رحمانی فضلی به لاریجانی



تفاهم :

بارندگیهای اخیر جبران مافات خشکسالی را کرد؛ جیره بندی آب: خیر، کمبود برق: شاید

رئیس مرکز ملی بهره وری: نفت، سبب ایستایی ماست

اتلاف 5 هزار میلیارد ساعت وقت ایرانیان در ترافیک!

تهران امروز:

عقب نشینی دو شغله ها از سازمان تربیت بدنی؛ مدیران مستعفی 73 نفر شدند

شهردار تهران در گفتگو با تهران امروز: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است

سردار رویانیان خبر داد: اتلاف سالانه 5 هزار میلیارد ساعت در ترافیک

استقبال آمریکا از تمایل ایران برای گفتگو با 1+5



جام جم :

رئیس جمهور: ایران ماهواره های بزرگتری به فضا می فرستد

رهبر معظم انقلاب: قدرتها مانع پیوندهای منطقه ای هستند

سخنگوی قوه قضائیه: لغو مرخصی شهرام جزایری به دستور آیت الله شاهرودی بود

اراده ای برای حل مشکل ترافیک نیست؛ توقف مترو در تونل سیاست



جمهوری اسلامی :

موفقیتهای جدید ارتش در تولید هواپیما، ناوچه و رادار

205 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای تاکید کردند؛ شورای امنیت باید صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را اعلام کند

مهندس موسوی: تعهد دولت به سیاست کلی رهبری بهترین روابط را میان دولت و رهبر ایجاد می کند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان: اقلیم کردستان برای ما یک همکار طبیعی است



حمایت :

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور ارمنستان تاکید کردند: گسترش روابط موجب تقویت صدمه ناپذیری

رئیس قوه قضائیه در دیدار سفیر سوئیس: فن آوری هسته ای ایران صلح آمیز است

سخنگوی قوه قضائیه : قاضی درباره تمدید یا تبدیل قرار پالیزدار تصمیم گیری می کند



حیات نو :

دیدگاههای میر حسین در خصوص بازار سرمایه و مسائل کارگری

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور ارمنستان: گسترش روابط کشورهای همسایه موجب افزایش استحکام درونی آنهاست

کره شمالی در واکنش به اقدام شورای امنیت اعلام کرد: تحریم مذاکرات شش جانبه و از سرگیری فعالیت های هسته ای



خبر :

بررسی طرح سهامدار کردن افراد بالای 18 سال؛ موافقان و مخالفان طرح نفتی کروبی

محمد مایلی کهن: دو بار به خاتمی رای دادم، یک بار به احمدی نژاد

معاون بازرسی کل کشور: علی آبادی باید برود

با تصویب طرح افزایش اختیارات رئیس قوه مقننه؛ کفه مجلس سنگین تر می شود



خراسان:

گزارش نیویورک تایمز از تاکتیک جدید آمریکا و اروپا؛ بازرسی های گسترده به جای تعلیق موقت

کشف میدان یک میلیارد بشکه ای نفت در خلیج فارس

وزیر جهاد کشاورزی: صنایع شیر عامل نابسامانی وضعیت دامپروری است



دنیای اقتصاد :

یک روزنامه آمریکایی خبر داد: عقب نشینی آمریکا از پیش شرط ها

اختیارات جدید برای رئیس مجلس در برابر دولت

تنش در مجلس بر سر قرائت گزارش تخلفات بودجه



سیاست روز :

بررسی وضعیت انتخاباتی اردوگاه اصولگرایان؛ اصولگرایان انتحار سیاسی نمی کنند

بارندگی اخیر در 40 سال گذشته بی سابقه بود؛ جیره بندی آب منتفی شد

جمشیدی در پاسخ به سیاست روز؛ باید منتظر حکم رهبری برای ریاست قوه قضائیه بود

سرمایه:

مقایسه آمارهای آذر 87 با اسفند 83 نشان می دهد؛ رشد 36 درصدی بدهی دولت به بانک ها

کاهش قیمت نفت و افزایش تقاضا موجب شد؛ عبور دلار از 1000 تومان

تجمع برخی کارکنان سازمان مالیاتی در اعتراض به میزان حقوق و مزایا

مهار تورم، بیکاری و رونق بازرگانی؛ سه اولویت اقتصادی میر حسین موسوی اعلام شد



قدس :

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور ارمنستان: قدرتهای بزرگ مانع پیوندهای منطقه ای می شوند

هشدار کارشناسان اقتصادی در گفتگو با قدس: اصلاح الگوی مصرف گرفتار شتابزدگی نشود

اختصاصی قدس: 4 بانک آمریکایی در راه ایران

وزیر نیرو: جیره بندی آب در بیشتر نقاط کشور منتفی شد

صدای عدالت:

موسوی و کروبی کمیته صیانت از آرا تشکیل می دهند؛ وزیر کشور: کمیته صیانت از آرا مسئله آمریکا و سلطنت طلبان است

توصیه های رهبر انقلاب به رئیس جمهور ارمنستان

تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت بازرگانی

دیدار نجم الدین اربکان با سید محمد خاتمی



کاروکارگر :

میر حسین موسوی: آزاد سازی بی مهار واردات بحرانهای کارگری ایجاد کرده است

کویت خواستار اجرای قطعنامه های شورای امنیت درباره حمله عراق شد

تشکیل اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی خزر در مسکو

کیهان :

به جرم گرانفروشی صورت گرفت؛ 5 میلیارد تومان جریمه سه وارد کننده موز

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور ارمنستان تاکید کردند؛ دستهای پنهان و آشکارسلطه گران در مناقشات منطقه ای

با موافقت رئیس جمهور پاکستان؛ اداره منطقه ناآرام "سوات" در ایالت سرحد به طالبان سپرده شد

سخنگوی قوه قضائیه: احتمال فرار مجدد جزایری وجود داشت