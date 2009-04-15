قدرتهای بزرگ با بهانه جویی مانع افزایش پیوندهای منطقه ای می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استقبال دولت و ملت ایران از گسترش روابط صمیمانه با مردم و دولت ارمنستان، از نقش هم میهنان ارمنی در مقاطع مختلف تجلیل و خاطرنشان کردند: هم میهنان ارمنی ما، در 8 سال جنگ تحمیلی دوش به دوش برادران مسلمان خود از انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع کردند.

ایشان گسترش روابط کشورهای همسایه را موجب افزایش استحکام درونی وتقویت صدمه ناپذیری آنها دانستند وافزودند: قدرتهای بزرگ، سعی می کنند با بهانه های مختلف، مانع از افزایش پیوندهای منطقه ای شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در تحریک صدام به حمله به ایران افزودند: درغالب جنگها و مناقشه های منطقه ای، دستهای آشکار و پنهان قدرت های بزرگ دیده می شود همچنانکه حمله رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان نیز با پشتگرمی به آمریکا انجام شد اما ناکامی صدام در جنگ تحمیلی و ناکامی صهیونیستها درحمله 22 روزه به غزه و جنگ 33 روزه لبنان، نشان می دهد که وابستگی به مراکز بیرونی، عملاً راه به جایی نمی برد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ایده ایجاد آرامش میان ارمنستان و همسایگان این کشور را ایده ای بسیار خوب دانستند و تلاش برای تحقق آن را ضروری خواندند.

در این دیدار که احمدی نژاد نیز حضور داشت سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان با ابلاغ سلامهای گرم مردم این کشور به رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد با آمادگی کامل برای گسترش همه جانبه روابط به ایران آمده ایم و درباره آینده روشن تر روابط دو کشور، اطمینان داریم.

رئیس جمهور ارمنستان، جمهوری اسلامی ایران را دارای رفتاری منطقی و متعادل در مسائل منطقه و کشوری برخوردار از اراده ای قوی خواند و با اشاره به مذاکرات بسیار خوب خود با آقای احمدی نژاد گفت: همه توافقهای این سفر را اجرا خواهیم کرد.



