سرقت اینترنتی 280 میلیون تومانی از یک شرکت تبلیغاتی در تهران

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در تاریخ 18 اسفند ماه سال گذشته پرونده ای تحت عنوان " جرایم اینترنتی" حسب دادخواهی نماینده حقوقی یک شرکت تبلیغاتی از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران به منظور رسیدگی تخصصی به اداره پانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ مهدی احمدی افزود: نماینده این شرکت که به عنوان شاکی در اداره آگاهی حضور داشت به کارآگاهان توضیح داد که چند فرد ناشناس با دستیابی غیر مجاز به رمز عبور حسابهای شرکت مذکور و نفوذ به سیستم رایانه این شرکت، مبلغ 280 میلیون تومان را از حساب شرکت برداشته و به حسابهای خودشان منتقل کرده اند.

با توجه به ادعای شاکی و اقدامات پلیسی یکی از کارمندان شرکت به نام "آمنه - م" به عنوان مظنون شناسایی و برای ادای پاره ای توضیحات به اداره آگاهی منتقل شد.

به گفته سرهنگ احمدی این خانم در طول تحقیقات به جرم خود با همدستی چند تن از کارمندان و کارکنان شرکت مذکور اعتراف کرده و اظهار داشت که با دستکاری در سیستم رایانه ای این شرکت مبلغ مورد اشاره را به نفع خود و افرادی دیگر به نام های "ستار - ر"، "محبوبه - آ"، "فاطمه - آ " و " محسن- م " برداشت نموده است.

با اعتراف صریح این متهم تیمی تشکیل و همدستان وی نیز بلافاصله دستگیر شدند. این افراد پس از تکمیل پرونده و تهیه دادخواست به دادسرا منتقل شدند.