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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۰۸

سرقت اینترنتی 280 میلیون تومانی از یک شرکت تبلیغاتی در تهران

سرقت اینترنتی 280 میلیون تومانی از یک شرکت تبلیغاتی در تهران

با تلاش ماموران اداره آگاهی تهران بزرگ پنج سارق اینترنتی که اقدام به سرقت 280 میلیون تومان از حسابهای یک شرکت کرده بودند بازداشت شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در تاریخ 18 اسفند ماه سال گذشته پرونده ای تحت عنوان " جرایم اینترنتی" حسب دادخواهی نماینده حقوقی یک شرکت تبلیغاتی از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران به منظور رسیدگی تخصصی به اداره پانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ مهدی احمدی افزود: نماینده این شرکت که به عنوان شاکی در اداره آگاهی حضور داشت به کارآگاهان توضیح داد که چند فرد ناشناس با دستیابی غیر مجاز به رمز عبور حسابهای شرکت مذکور و نفوذ به سیستم رایانه این شرکت، مبلغ 280 میلیون تومان را از حساب شرکت برداشته و به حسابهای خودشان منتقل کرده اند.

با توجه به ادعای شاکی و اقدامات پلیسی یکی از کارمندان شرکت به نام "آمنه - م" به عنوان مظنون شناسایی و برای ادای پاره ای توضیحات به اداره آگاهی منتقل شد.

به گفته سرهنگ احمدی این خانم در طول تحقیقات به جرم خود با همدستی چند تن از کارمندان و کارکنان شرکت مذکور اعتراف کرده و اظهار داشت که با دستکاری در سیستم رایانه ای این شرکت مبلغ مورد اشاره را به نفع خود و افرادی دیگر به نام های "ستار - ر"، "محبوبه - آ"، "فاطمه - آ " و " محسن- م " برداشت نموده است.

با اعتراف صریح این متهم تیمی تشکیل و همدستان وی نیز بلافاصله دستگیر شدند. این افراد پس از تکمیل پرونده و تهیه دادخواست به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 860689

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