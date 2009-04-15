ارجاع لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت به شورای نگهبان

دکتر شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دنبال عودت لایحه از شورای نگهبان، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای به شورای نگهبان توضیحاتی ارائه نمود که انتظار می رود شورای نگهبان از توضیحات ما قانع شده و نسبت به تصویب این لایحه اقدام کند.

لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت پنجم اسفند 87 با 144 رای موافق از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رامین در خصوص علت عودت لایحه از شورای نگهبان به مجلس گفت: اعضای محترم این شورا بار مالی این لایحه را مانع اجرای آن عنوان کرده بودند که البته اعتراض شورای نگهبان درست بود.

شورای نگهبان در 3 مورد لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مجلس را خلاف اصل 75 قانون اساسی تشخیص داد و اعلام کرد این موارد برای دولت بار مالی دارد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در نامه کمیسیون به شورای نگهبان توضیح داده ایم که اجرای این قانون باعث افزایش بهره وری نیروها و در نتیجه کاهش هزینه ها خواهد شد. بنابراین مشکل بار مالی نیز مرتفع شده و دولت نه تنها زیان نخواهد دید که بلکه ارتقاء بهره وری نیروهای بالینی موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

رامین ادامه داد: چون مجلس و دولت موافق این لایحه بودند و در جلسه روز گذشته نیز وزیر بهداشت به نمایندگی از دولت حضور داشت، لذا با نوشتن نامه و ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان انتظار می رود هرچه زودتر لایحه ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تصویب و از سوی دولت ابلاغ شود.