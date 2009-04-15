دستگاه اطفا حریق هوشمند در کشور ساخته شد

دکتر عبدالمجید مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پژوهشگران این پارک با استفاده از فناوری نانو اقدام به طراحی و ساخت سیستم هوشمند اطفای حریق کردند.

وی افزود: زمان واکنش این محصول 4 دهم ثانیه است و در زمانی بین یک تا 10 ثانیه نسبت به مهار حریق اقدام می کند.

مصلح با بیان اینکه عمر مفید این محصول 25 سال است، اظهار داشت: در این محصول از موادی استفاده شده است که پس از اطفای حریق هیچ گونه آسیب و آلودگی برای محیط زیست بر جای نمی گذارد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس همچنین به فعالیتهای این پارک در زمینه تجاری سازی طرحهای پژوهشی اشاره کرد و ادامه داد: این پارک در مجاورت مجتمع گازی پارس چنوبی و شمالی، جزیره نفتی خارک، پالایشگاه گازی فجر جم، میدان گازی نارکنگان، منطقه ویژه نفت و گاز و پتروشیمی شمال قرار دارد که با توجه به فعالیتهای شرکتهای مستقر، زمینه هایی برای تجاری سازی دستاوردها فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در این راستا پارک فناوری خلیج فارس با معرفی واحدهای خود به مناطق نفتی بستری را فراهم کرده تا محققان این واحد بتوانند با توجه به توانایی های خود نیازها را شناسایی و اقدام به ساخت و یا خدمات مورد نیاز کنند.