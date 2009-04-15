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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

اختصاصی مهر /

توقف ترمیم اماکن قدیمی دانشگاه تهران توسط میراث فرهنگی و پاسخ مشایی

توقف ترمیم اماکن قدیمی دانشگاه تهران توسط میراث فرهنگی و پاسخ مشایی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن تایید خبر توقف مرمت ساختمانهای قدیمی دانشگاه تهران گفت: مرمت ساختمانهای قدیمی تنها با نظر میراث فرهنگی امکانپذیر است و اگر مرمت بدون مجوز میراث آغاز شود آن را متوقف می کنیم.

اسفندیار رحیم مشائی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "هیچ مشکل قانونی برای دانشگاههایی که می خواهند اماکن قدیمی خود را مرمت کنند، وجود ندارد. هر ساختمان قدیمی با نظر کارشناسان میراث فرهنگی قابل مرمت است اما در صورتی که این امر بدون نظر سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد دارای اشکال قانونی بوده و خلاف است و ما می توانیم از آنها شکایت کنیم. البته سعی می کنیم به جای شکایت مانع از اقدام آنها شویم."

حمید بقائی قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به مهر گفت: "دانشگاه تهران برای مرمت یکی از اماکن قدیمی خود اقدام کرده بود اما از سازمان میراث فرهنگی مجوز نگرفته بود. مرمت اماکن قدیمی بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی غیر قانونی است."

وی اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی حدود دو ماه پیش از اقدام دانشگاه تهران برای ترمیم یکی از ساختمانهای قدیمی این دانشگاه جلوگیری به عمل آورد.

بقائی خاطرنشان کرد: "از تصمیم دانشگاه تهران برای مرمت هر ساختمان قدیمی این دانشگاه استقبال می کنیم اما باید مجوز لازم را اخذ کنند تا مطمئن باشیم که استانداردها را رعایت می کنند. هیچ محدودیتی برای مرمت اماکن قدیمی از جمله اماکن قدیمی دانشگاه تهران وجود ندارد اما منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است."

کد مطلب 860767

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