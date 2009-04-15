محمد ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان در این راستا یک منشور 12 اصلی را تدوین کرده که بخشی از آن نیز بر اساس اندیشه های امام خمینی (ره) تدوین شده و این منشور را به عنوان اصلی در برابر خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا ضمن بی طرفی از هر یک کاندیداهای انتخاباتی دانشجویان را با اهداف آنان آشنا کرده تا در نهایت فرد اصلح به این واسطه به دانشجویان معرفی شود و در این راستا برنامه های مختلفی را پیش بینی کرده ایم.

ولیپور در بخش دیگری از سخنان خود خبر از برگزاری انتخابات نمادین در دانشگاه اصفهان داد و اذعان داشت: این انتخابات 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این انتخابات نمادین تمامی جنبه های قانونی که در انتخابات ملی در نظر گرفته می شود لحاظ شده و کلیه آن برنامه ها را نیز اجرا خواهیم کرد.

ولیپور در این خصوص حتی خبر از تشکیل ستادهای انتخاباتی توسط حامیان گروه های انتخاباتی در دانشگاه را داد و تصریح کرد: این امر می تواند حضور مردم را در انتخابات پررنگ نماید.

کروبی 5 خرداد ماه در دانشگاه اصفهان سخنرانی می کند

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس مذاکرات به عمل آمده قرار است حجت الاسلام مهدی کروبی در سفر خود به اصفهان در پنجم خرداد ماه سال جاری در این دانشگاه سخنرانی نماید.