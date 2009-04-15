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۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

برگزاری انتخابات نمادین در دانشگاه اصفهان

برگزاری انتخابات نمادین در دانشگاه اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان گفت: در نظر داریم در راستای آماده سازی فضای دانشگاه جهت حضور در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری برنامه های مختلفی در این دانشگاه اجرا کنیم.

محمد ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان در این راستا یک منشور 12 اصلی را تدوین کرده که بخشی از آن نیز بر اساس اندیشههای امام خمینی (ره) تدوین شده و این منشور را به عنوان اصلی در برابر خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا ضمن بی طرفی از هر یک کاندیداهای انتخاباتی دانشجویان را با اهداف آنان آشنا کرده تا در نهایت فرد اصلح به این واسطه به دانشجویان معرفی شود و در این راستا برنامه های مختلفی را پیش بینی کرده ایم.

ولیپور در بخش دیگری از سخنان خود خبر از برگزاری انتخابات نمادین در دانشگاه اصفهان داد و اذعان داشت: این انتخابات 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این انتخابات نمادین تمامی جنبههای قانونی که در انتخابات ملی در نظر گرفته می شود لحاظ شده و کلیه آن برنامهها را نیز اجرا خواهیم کرد.

ولیپور در این خصوص حتی خبر از تشکیل ستادهای انتخاباتی توسط حامیان گروههای انتخاباتی در دانشگاه را داد و تصریح کرد: این امر می تواند حضور مردم را در انتخابات پررنگ نماید.

کروبی 5 خرداد ماه در دانشگاه اصفهان سخنرانی می کند

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس مذاکرات به عمل آمده قرار است حجت الاسلام مهدی کروبی در سفر خود به اصفهان در پنجم خرداد ماه سال جاری در این دانشگاه سخنرانی نماید.

کد مطلب 860774

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