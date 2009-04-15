به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام حذفی اولین برنامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال در سال جاری برای برگزاری مسابقات باشگاهی است که با حضور تمام تیمهای شرکتکننده در رقابتهای لیگ برتر، دسته اول و زیرگروه برگزار میشود.
اما پیش از آغاز این رقابتها که پس از چند سال وقفه انجام خواهد شد تیمهای باشگاهی باید موقعیت خود را برای حضور در سایر پیکارها مشخص کنند. بر این اساس آنها تا پایان اردیبشهتماه میتوانند جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور و همچنین رقابتهای زیرگروه اعلام آمادگی و به طور رسمی ثبت نام کنند.
تیمهای متقاضی حضور در رقابتهای باشگاهی سال جاری در صورتی مجوز تکمیل فرم ثبت نام را به دست میآورند که هیچگونه پروندهای مبنی بر بدهی به بازیکن، مربی یا فدراسیون در سازمان لیگ نداشته باشند.
محمود حداد، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر یادآور شد: سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تنها تا پایان اردیبهشتماه به شکایتهای مالی تیمها رسیدگی میکند تا بتواند از آنها جهت شرکت در مسابقات ثبت نام کند. با پایان این ماه نه تنها به هیچ گونه شکایتی رسیدگی نمیشود بلکه اعلام آمادگی هیچ تیمی هم پذیرفته نخواهد شد.
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