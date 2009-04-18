جام حبیبی و موحد را در سطح بالایی برگزار می کنیم

سلمان قادری نایب رئیس هیئت کشتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای کشتی آزاد بین المللی جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی قهرمانان اسطوره ای کشتی ایران و مازندران آبان ماه سال جاری در شهرستان ساری برگزار می شود.

وی گفت: در تلاش هستیم ستاد هماهنگی برگزاری مسابقات را در اولین فرصت تشکیل دهیم و با رایزنی با فدراسیون کشتی و همچنین مسولان ورزش جمهوری داغستان روسیه شرایطی فراهم شود تا تیم های قدرتمندی در این رقابتها حضور یابند.

قادری ادامه داد: برای نفرات اول تا سوم این رقابتها در هر وزن به ترتیب 5 ، 3 و هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته ایم و همچنین در تلاشیم تا با مذاکره با فدراسیون شرایطی فراهم شود تا جوایز نقدی نیز برای تیم های خارجی در نظر بگیریم زیرا این امرباعث می شود تا کشورهای قدرتمند تری در این مسابقات شرکت کنند.

وی تصریح کرد: هدف ما برگزاری مطلوب و شایسته اولین دوره رقابتهای بین المللی جام امامعلی حبیبی و عبدالله موحد است و امیدوارم با همکاری تمام علاقه مندان به کشتی مسابقات با شکوهی را در سالن سید رسول حسینی برگزار کنیم.