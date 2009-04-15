رسانه‌ ها به منابع هویت سازی در جوامع مختلف تبدیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پرفسور حمید مولانا سه‌ شنبه شب در همایش نقش انگاره سازی رسانه‌ها در تهاجم فرهنگی اظهار داشت: 200 سال پیش منابع هویت سازی برای انسان‌ها و جوامع در مرحله اول خانواده و سپس مدارس، مساجد، معابد، کوچه و خیابان‌ها، دوستان و .... بودند اما امروز جامعه شناسان ثابت کرده‌ اند در بسیاری از جوامع خانواده‌ ها دیگر منبع اصلی ارزشها نیستند و رسانه‌ ها جای این نهاد را گرفته ‌اند.

وی همچنین با اشاره به کاربرد رسانه‌ ها در عصر امروز افزود: دانشمندان در طول سالها و حتی قرنها تحقیقات در زمینه ارتباطات به این نتیجه رسیده ‌اند که مهمترین کاربردهای رسانه تشکیل تشکلهای رسمی است و با وجود رسانه‌ ها افراد احساس حضور در جمعی مشترک را خواهند داشت بدون اینکه به واقع عضویتی در بسیاری از مجامع داشته باشند.

اعتماد اصل بزرگ در ارتباطات انسانی است

مولانا با اشاره به اصل بزرگ در ارتباطات انسانی بیان داشت: بزرگترین اصل در ارتباطات انسانی عامل اعتماد است و برای مصاحبت نیاز به اعتماد حتی به میزان اندک است و در صورت عدم اعتماد، ارتباطات شکل نخواهد گرفت.

وی اعتماد را یک ذهنیت دانست و عنوان کرد: اگر ذهنیت جامعه به این سمت که رسانه‌ ها مورد اعتماد نستند، پیش رود‌ به طور قطع ارتباط با آن رسانه قطع می ‌شود و در صورت تقویت این اصل مهم، ارتباطات نیز تقویت خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت رسانه‌ها در انگاره سازی خاطرنشان کرد: برای درک این نقش ابتدا نیازمند درک صحیح از کاربردهای رسانه‌ های مدرن معمولی هستیم.

وی ادامه داد: بسیج تشکل فکری، تحلیل و تفسیر از وقایع، دیده‌بانی محیط، انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها، مشروعیت دادن به اشخاص یا شخصیت کشی، تعلیم و تربیت و ... جملگی از طریق رسانه انجام می‌شود.

دستورات روزانه جوامع توسط رسانه‌ ها تعیین می شود

مولانا با اشاره به اینکه با رسانه می ‌توان در ورای مسائل شفافیت ایجاد کرد و از طرفی مخاطبان را به گمراهی کشاند، یادآور شد: تمامی مطالعات چندین دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که یکی از مهمترین کاربردهای رسانه تعیین دستور روز برای فرد، گروه‌ها و حتی ممالک است.

وی گفت: از آنجا که رسانه ‌ها نمی‌توانند همه وقایع را عنوان کنند بنابراین باید نسبت به نوع مکان و زمان و وسایل تحت اختیار خود مطالب را انتخاب کنند بنابراین مخاطب احساس می ‌کند آنچه رسانه مطرح می‌ کند، وقایعی است که به واقع در حال رخ دادن است و رسانه‌ ها بدون آن که مخاطب به موضوع مرتبط باشد به آن القا می‌کند که این موضوعات مهم است.

پرفسور مولانا یادآور شد: امروز هر سیاستمدار، دانشجوی علوم سیاسی و هر جامعه شناسی می ‌داند که تعیین دستور روز یکی از عوامل قدرت است بنابراین رسانه ‌ها دستور روز را برای ما تعیین می‌ کنند البته دستور روز به این معنا نیست که به مخاطب بگویند چگونه فکر کند اما اینکه باید درباره چه موضوعاتی فکر کنیم، از کارکردهای رسانه است.

وی اظهار داشت: تعیین دستور روز توسط رسانه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های غرب پس از پایان جنگ بین‌المللی بود زیرا غرب در این دوره توسط سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد در فشار بود و توسط رسانه‌ها دستور روز را تعیین کرده بود و آن دستور نیز داشتن جنگ سرد با شوروی، مسابقه در رقابت‌های تسلیحاتی، دیکتاتوری یا دموکراسی بود.

مشاور رئیس جمهور در بخش دیگری از این همایش با اشاره به دغدغه‌های رسانه‌های در دوره‌های مختلف ابراز داشت: زمانی قدرت در تولید حرف اول را می‌زد زیرا توزیع به دلیل محدودیت جمعیت کار چندان دشواری نبود اما امروز توزیع رسانه از تولید مهمتر شده زیرا تاثیرگذاری پیام این روزها در تولید آن نیست بلکه با توجه به گستره جمعیت و جغرافیا،‌ توزیع پیام و انتقال فرهنگ از این طریق حرف اول را می‌زند.

رسانه ها راهنمای اصلی در برابر تهاجم فرهنگی هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد تهاجم فرهنگی در رسانه‌ های مختلف بیان داشت: 20 سال پیش دنیا وارد دوره جدید دیجیتالی شد و از آنجا که امریکا و اروپا آغاز کننده اصلی این دوره بودند، بقیه دنیا به صورت جدی دخالتی در زیرساختها نداشتند و در واقع محتویات این عصر به سایر دنیا تحمیل شد.

مولانا ادامه داد: مسئله تهاجم فرهنگی، مسئله ‌ای قدیمی و بین‌ المللی است و امروزه نیز مهمتر شده و این امر به مراتب برای نظام جمهوری اسلامی ایران مهمتر است زیرا ما به مدت 30 سال از طریق تهاجم فرهنگی مورد هدف قرار گرفته‌ ایم.

وی عنوان کرد: امروز دولت‌های به اصطلاح قدرتمند برای دستیابی به اهداف خود دیگر از بمب‌های هسته‌ای استفاده نمی‌کنند زیرا خود نیز در این میان دچار آسیب می‌شوند بلکه امروز تلاش می‌کنند از طریق تهاجم فرهنگی به خواسته‌های خود دست یابند و اگر از این طریق نیز موفقیتی نصیب آنها نشود، دست به تحریم اقتصادی، کودتا، توطئه و ... می‌زنند.

مولانا با اشاره به نقش رسانه‌ها در این تهاجمات بیان داشت: رسانه در این میان می‌تواند به عنوان یک راهنما روشنگر عمل کند.

وی بیان داشت: باید مراقب باشیم روزنامه، تلویزیون،‌ اینترنت، بیلبوردهای خیابانی و ... مطابق یک نوع سیاست‌گذاری و مطابق با فرهنگ و تمدن اسلامی ما باشند.

انگاره سازی واژه جدیدی در مورد تصویر یا ذهنیت سازی، پندار سازی یا مغزشویی است. یعنی چگونه بتوانیم ذهنیت مردم را واداریم تا تصاویر مختلفی از یک پدیده داشته باشند.