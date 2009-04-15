حمله دزدان دریایی به یک کشتی آمریکایی/ استفاده از دلفینها برای مبارزه با دزدان دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، در این حمله که عصر روز گذشته انجام شد کشتی باری "خورشید آزادی" ( Liberty Sun ) مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت.

در این حمله دزدان دریایی با موشک و سلاح های خودکار به این کشتی حمله کردند اما نتوانستند وارد آن شوند.

به گزارش سی.ان.ان این کشتی توانست با حمایت ناوهای حاضر در خلیج عدن به سوی بندری در کنیا حرکت کند و از دست دزدان رهایی یابد.

این در حالی است که این کشتی توسط ناو یو.اس.اس بانبریج که مجهز به موشکهای هدایت شونده است همراهی می شود.

در همین رابطه رسانه های چین از بکارگیری دلفینها برای مبارزه با دزدان دریایی سومالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دولت چین بیش از یک هزار دلفین آموزش دیده را به همراه کشتیهای تجاری خود روانه آبهای سومالی کرده تا این دلفینها یک سد زنده را میان این کشتیها و دزدان دریایی ایجاد کنند.

پیش از این نیز خبرهایی در مورد استفاده از دلفین توسط نیروهای دریایی برخی کشورها برای عملیاتهای شناسایی منتشر شده بود.

به گزارش چاینا دیلی، در سال 2008 میلادی بیش از 20 درصد از یک هزار و 265 کشتی تجاری چین که از خلیج عدن عبور کرده اند مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته اند.