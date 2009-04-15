868 نفر از مددجویان زندانهای همدان از مرخصی بهره مند شدند

این محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان خاطرنشان کرد: از این تعدا 486 نفر از زندان مرکزی همدان،169 نفر از اردوگاه کاردرمانی وحرفه آموزی ،86 نفر از زندان ملایر،83 نفر از زندان نهاوند ،59 نفر اززندان تویسرکان وسه مددجو نیزاز کانون اصلاح وتربیت همدان به مرخصی رفتند.

وی با بیان اینکه مددجویان حداقل دو هفته به مرخصی اعزام شده اند ،اظهار داشت:مرخصی حدود 200 نفر از آنان نیز تمدید شده است.

وی افزود:محکومان جزای نقدی ،زندانیان با حبس کمتر از پنچ سال وجزای نقدی کمتر از یک میلیارد ریال به شرط گذراندن سه پنچم از مدت حبس ومددجویانی با میزان محکومیت بیش از 10 سال درصورت تحمل سه پنجم مدت کیفرخود ،براساس نظر مثبت شورای طبقه بندی مشمول مرخصی شده اند.

محمدی یادآورشد:مددجویان دارای جرایم غیر عمدی ،محکومیت مالی ویا بیماران صعب العلاج نیزازاین مرخصی بهره مند شدند.

مدیرکل زندانهای همدان خواستار ارتباط بیشتر واحد های مختلف زندان با مددجویان به خصوص واحدمددکاری وفرهنگی ،درجهت اجرای هرچه دقیق تر برنامه ها شد.