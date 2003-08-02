سياست هاي فرهنگي درباره خوشنويسي تغيير يافته است

يزداني در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" با بيان اين مطلب گفت : مثلا همايش خوشنويسي جهان اسلام كه سال گذشته در تهران برگزار شد و برگزار كنندگان ، دولتمردان فرهنگي كشور بودند ، در خور شان خوشنويسي نبود و بسيار ضعيف برگزار شد . علت آن هم خوشنويس نبودن مسوولان جشنواره بود. به عبارتي برگزاري اين جشنواره از عهده آنها خارج بود .

وي تصريح كرد : اگر جايگاه خوشنويسي را در سال هاي دهه 60 مرور كنيم ، به نتايج قابل توجهي مي رسيم . هم به لحاظ اقبال عمومي مردم از هنرخوشنويسي به عنوان يك هنر سنتي و بالاخص خط نستعليق و شكسته نستعليق كه به نوعي خط ملي هم محسوب مي شود وهم چاپ آثارخوشنويسي در اين دوره ، پيشرفت چشمگيري داشت و مسوولان فرهنگي كشور با كمك به انجمن خوشنويسان در اين راه بستر مناسبي براي جوانان فراهم كردند .

وي افزود : ناگفته نماند كه در اين دوره هنوز هنرهاي ديگر نظير موسيقي و تئاتر ، فعاليت امروزي را نداشتند .

يزداني با اظهار اميدواري درباره آينده خوشنويسي گفت : اميدواريم كه تجربه گذشته ، فرا راه آينده خوشنويسي باشد و مسوولان هم متوجه باشند ، اگر از اين هنر اصيل حمايت كنند ، آينده نشان خواهد داد كه بي ثمر نبوده است .

