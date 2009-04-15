نزولات آسمانی در یاسوج 227 درصد افزایش داشت

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: افزایش نزولات آسمانی در گچساران 110 درصد، در دهدشت 113درصد، در سی سخت 153 درصد و در بهمئی 133 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: تاکنون در شهر سی سخت 370 میلیمتر، دهدشت 226 میلیمتر، گچساران 197میلیمتر و لیکک 189 میلیمتر باران باریده است.

زارع بیان داشت: افزایش میزان نزولات آسمانی در استان باعث تقویت نسبی آبهای زیرزمینی، جاری، چشمه ها، قنوات و آب پشت سدها شده است.

وی ادامه داد: افزایش نزولات آسمانی در سال زراعی جاری به خصوص بارشهای اخیر باعث رفع برخی ازمشکلات و نگرانی ها شده و خوشحالی عشایر، کشاورزان، باغداران و دامداران استان را در پی داشته است.