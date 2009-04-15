ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در خراسان شمالی فعال شد

حسین بنی اردلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی برای ساماندهی فعالیت انتخاباتی در استان خراسان شمالی فعال شده است.

وی اضافه کرد: در نشست شب گذشته گروهای اصلاح طلب مسئول ستاد انتخاباتی، جانشین ستاد و مسئول تشکلهای جوانان، بانوان و کارگری این ستاد نیز انتخاب شدند.

وی ادامه داد: این ستاد رایزنی خود را برای سفر استانی میر حسین موسوی به استان خراسان شمالی نیز انجام می دهد.

بر اساس این گزارش ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نیز در استان خراسان شمالی فعال شده است که مسئولیت این ستاد بر عهده محمد تقی عزیزی است.

ستاد انتخاباتی دکتر احمدی نزاد نیز از سوی گروههای مردمی در استان خراسان شمالی به صورت غیر رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.