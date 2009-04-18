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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۸:۳۹

اختصاصی مهر/

افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تا دو ماه آینده اعلام می شود

افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تا دو ماه آینده اعلام می شود

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری به عدم اعلام میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این میزان طی دو ماه آینده اعلام خواهد شد.

محمد ابراهیم طوبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همه ساله افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری از سوی دولت تصویب و به سازمان بازنشستگی کشوری اعلام می شود که این امر طی دو ماه آینده محقق خواهد شد.

900 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند که از نظر اقتصادی شرایط چندان مطلوبی ندارند و منتظر اعلام میزان سنوات افزایشی حقوق خود هستند.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: بلافاصله پس از اعلام میزان افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان ، سازمان بازنشستگی نسبت به اعمال آن اقدام خواهد کرد.

طوبایی تاکید کرد: میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری در هر زمانی که اعلام شود از اول سال محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

کد مطلب 860961

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