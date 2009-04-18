افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تا دو ماه آینده اعلام می شود

محمد ابراهیم طوبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همه ساله افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری از سوی دولت تصویب و به سازمان بازنشستگی کشوری اعلام می شود که این امر طی دو ماه آینده محقق خواهد شد.
900 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند که از نظر اقتصادی شرایط چندان مطلوبی ندارند و منتظر اعلام میزان سنوات افزایشی حقوق خود هستند.
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: بلافاصله پس از اعلام میزان افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان ، سازمان بازنشستگی نسبت به اعمال آن اقدام خواهد کرد.
طوبایی تاکید کرد: میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری در هر زمانی که اعلام شود از اول سال محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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