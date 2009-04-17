وضعیت آسفالت خیابانهای اصفهان مناسب نیست

غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: مقایسه خط کشی خیابانهای اصفهان با استانهایی چون تهران، فارس و سایر استانها مبین این مسئله است که به لحاظ استفاده زیاد از قیر و قیر زدگی آسفالت، این خط کشیها دوام زیادی ندارد.

شیران تصریح کرد: حتی خط کشی ترموپلاستیک که به صورت برجسته و حرارتی است نیز چند روز پس از کار شدن زیر فشار ترافیک و به دلیل قیرزدگی سیاه می شود.

وی با اظهار تاسف از بیان این مسائل اظهار داشت: جای تاسف است که شهرداری اصفهان با همه تلاشی که برای موفقیت در پروژه های عمرانی می کند نا موفق بوده و همچنان روش گذشته را ادامه می دهد.

شیران تصریح کرد: باید اکنون با توجه به شرایط جغرافیایی و انتخاب مصالح و انتخاب درصد قیر مناسب اقدام اجرای یک پروژه مناسب نماییم.

وی با اشاره به اینکه عمر متوسط آسفالت باید بین 10 تا 15 سال باشد اظهار داشت: متاسفانه آسفالت خیابان های اصفهان پس از سپری نمودن یک زمستان دچار ترکیدگی و آسیب می شوند.