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۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وضعیت آسفالت خیابانهای اصفهان مناسب نیست

وضعیت آسفالت خیابانهای اصفهان مناسب نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اصفهان گفت: سالهاست آسفالت خیابانهای اصفهان مناسب نیست چنانچه می توان گفت خیابانهای اصفهان خرابترین آسفالت را دارد.

غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: مقایسه خط کشی خیابانهای اصفهان با استانهایی چون تهران، فارس و سایر استانها مبین این مسئله است که به لحاظ استفاده زیاد از قیر و قیر زدگی آسفالت، این خط کشیها دوام زیادی ندارد.

شیران تصریح کرد: حتی خط کشی ترموپلاستیک که به صورت برجسته و حرارتی است نیز چند روز پس از کار شدن زیر فشار ترافیک و به دلیل قیرزدگی سیاه می شود.

وی با اظهار تاسف از بیان این مسائل اظهار داشت: جای تاسف است که شهرداری اصفهان با همه تلاشی که برای موفقیت در پروژههای عمرانی می کند نا موفق بوده و همچنان روش گذشته را ادامه می دهد.

شیران تصریح کرد: باید اکنون با توجه به شرایط جغرافیایی و انتخاب مصالح و انتخاب درصد قیر مناسب اقدام اجرای یک پروژه مناسب نماییم.

وی با اشاره به اینکه عمر متوسط آسفالت باید بین 10 تا 15 سال باشد اظهار داشت: متاسفانه آسفالت خیابانهای اصفهان پس از سپری نمودن یک زمستان دچار ترکیدگی و آسیب می شوند.

کد مطلب 860976

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