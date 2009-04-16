توسعه همه جانبه مبنای برنامه پنجم توسعه در استان مرکزی است

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک حل مشکلات را در گروی برنامه ریزی درست و همه جانبه خواند و افزود: این معاونت از سال گذشته با برنامه ریزی زمان بندی شده در جهت تهیه برنامه پنجم توسعه استان مرکزی اقدام کرده و در حال ادامه است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی اعلام شده، سازمان اجرایی تا پایان آذرماه سال جاری، موظف است برنامه پنجم استان را با توجه به چشم انداز کشور و استان‏، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مطالعات انجام شده در استان در قالب برنامه ریزی استراتژیک تهیه و جهت تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه ارائه دهد.

عاشوری ادامه داد: توجه ویژه به ارتقای بهره وری عوامل تولید و نهاده ها‏، اصلاح الگوی مصرف‏، مباحث مربوط به حفظ منابع آبی استان‏، توجه به نقاط ضعف و قوت و مزیتهای نسبی شهرستانها، بهبود شاخص های توسعه انسانی‏، ارتقای سلسله مراتب خدمات رسانی در بخشهای مختلف به ویژه خدمات پشتیبانی تولید، بهداشتی و درمانی، آموزش عالی و بازرگانی از مهمترین اولویتها در تدوین برنامه پنجم است.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان مرکزی هم راستا با کشور، هفت درصد هدف گذاری شده و در مورد نرخ تورم ، کاهش آن در دستور کار قرار دارد.

عاشوری بهبود فضای کسب و کار، ارتقای آموزش و توسعه مهارتهای شغلی ، توجه ویژه به اشتغال بومی در شهرستانها، تقویت تعاونی ها و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی از دیگر محورهایی است که در زمینه کاهش نرخ بیکاری، مورد توجه قرار دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی گفت: با توجه به عملکرد برنامه چهارم و در سایه سیاستهای ابلاغی سعی شده جهت رسیدن به چشم انداز بلندمدت استان وهمچنین در راستای الگوی "اسلامی، ایرانی" که از اهداف کلی دولت نهم است، چارچوب برنامه پنجم تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی توسعه برسد.

عاشوری افزود:‌ با توجه به اینکه کلیه مراحل تدوین برنامه زیرنظر شورای برنامه ریزی و توسعه انجام می گیرد کلیه دستگاهای اجرایی و فرمانداریها در تدوین این برنامه نقش موثری ایفا می کنند.

وی همچنین عمده ترین چالشهای استان مرکزی که رفع آن در برنامه پنجم لحاظ خواهد شد را شامل بهبود سطح خدمات ، معیشت و اشتغال، توجه به مزیت های نسبی شهرستانها، تقویت پیوندهای درون و برون استانی درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏، توزیع عادلانه امکانات، رفع محرومیت، کاهش آلودگی هوا، بهبود محیط زیست و توجه به توسعه پایدار و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی اعلام و اضافه کرد: با دعوت از صاحبنظران، پژوهشگران، اساتید دانشگاهها و فعالان بخش خصوصی از نظرات مشورتی آنان در کارگروه ها استفاده می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر قابلیتهای استان مرکزی افزود: در تهیه برنامه پنجم توسعه، با تقویت منابع درآمدی از طریق توسعه بخش های صنعت و کشاورزی بویژه شکل گیری خوشه های صنعتی، بهبود الگوی کشت و استفاده بهینه از عوامل تولید، نقش مهم استان در محورهای مواصلاتی و نزدیکی به بازارهای مهم مصرف و همچنین خطوط انتقال نیرو و انرژی از کانونهای مورد توجه می باشد.

عاشوری تصریح کرد: مصوبات و نقطه نظرات رئیس جمهوری و هیات دولت در سفر به استان مرکزی باعث تسریع در اجرا و تکمیل بسیاری از پروژه ها بویژه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی گردیده و قطعا تکمیل پروژه های سفر در اقدامات اجرایی برنامه پنجم در اولویت است.

وی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه و بر اساس شاخصهای هدف، برخورداری 97 درصد از جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت برق ، آسفالت صددرصد راههای فرعی استان، رفع 75 درصد از نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی ، تبدیل 79.9 درصد راههای روستایی به راه روستایی آسفالته‏، افزایش نسبت دانشجو به میزان هفت هزار و 500 نفر در هر یکصد هزار نفر جمعیت،‌ افزایش سهم بخش صنعت و معدن دراشتغال استان به 33 درصد و کاهش نرخ بیکاری محقق شده است.

به گفته عاشوری، نرخ رشد اقتصادی ایران در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به میزان هشت درصد پیش بینی شده و برآورد می شود تا پایان برنامه چهارم ، نرخ رشد اقتصادی کشور به 6.9 درصد برسد.