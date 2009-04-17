حجت‌الاسلام علی نهاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مهمترین نیاز فکری جهان معاصر که می‌توانیم گفتمانهای مختلف و گوناگون حول این محور ایجاد کنیم، تنظیم و تدوین فرهنگ مهدویت توسط رسانه‌های اسلامی و شیعی است.

عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع مهدویت در رسانه‌های اسلامی باید با یک تیزبینی و مراقبت همراه باشد، افزود: سرنوشت چنین نظر و اعتقادی نباید دچار دگردیسی و تخریب شود به همین دلیل نیاز به منشوری از باید و نبایدهای اسلامی در رسانه‌ها داریم.

این استاد دانشگاه به موضوعات قابل طرح در رسانه‌ها در حوزه مهدویت اشاره کرد و افزود: در حوزه مهدویت پرداختن به موضوعات امام‌شناسی، ارتباط فرد و امام، شناخت امام، حکومت امام، سیاست امام، نگاه اقتصادی امام، امام و تدوین جامعه مهدویت از موضوعات قابل بحث و طرح در این فرآیند است.

وی مسئله ظهور را از دیگر موضوعات مهم در رسانه‌ها دانست و افزود: از پدیده ظهور به عنوان یک حقیقت تکامل‌بخش و رشدآفرین در تولیدات رسانه‌ای خودمان می‌توانیم بهره‌های گسترده‌ای ببریم.

نهاوندی نقش هنر را در تبیین فرهنگ مهدویت از سوی رسانه‌های اسلامی مهم دانست و افزود: هنر توانایی گره زدن مسئله فرهنگ و رسانه را دارد و می‌تواند موضوع مهدویت و فرهنگ انتظار را به‌درستی ربط دهد ولی نباید این ارتباط به شکل مبهم و غیرقابل استدلال مثل جزیره خضرا، موضوعات خواب‌نمایی‌ها، تشرفات برقرار شود و نقل کثرت تشرفات و اصل فلسفه غیبت با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند.

مشاور معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما تعریف صحیح از امام عصر(عج) از سوی رسانه‌ها را مؤثر دانست و گفت: امروز متأسفانه شاهد هستیم رسانه‌های اسلام در عوض عمق‌بخشی و برقراری ارتباط منطقی و حسی و عملی بین امام و ولی، پیرو و شیعه، با پرداختن به وظایف سطحی برای منتظران و امام زمان(عج) در جامعه، امام را به‌عنوان یک مشکل‌ گشا مطرح می‌کنند.

وی افزود: از جمله فعالیتهایی که رسانه‌ها باید به آن توجه کنند و با تدبیر و درایت بکوشند آن است که باید در جامعه بستری برای حرکت و خیزش دنیای اسلام به سمت یک عصر تاریخی که مورد تأکید حضرت رسول(ص) بوده است، به وجود آید.

وی ادامه داد: رسانه‌های جهان اسلام باید از کانونهای عمیق دینی در حوزه‌های مختلف میان‌رشته‌ای، جامعه‌شناسی و روانشناسی و مدیریت ارتباطات نظام سیاسی و نظام اقتصادی استفاده کنند و پیوند عینی و حسی با حقایق امروز را برقرار کنند.

نهاوندی مسئله مریدپروری در جامعه امروز را یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی جامعه اسلامی امروز معرفی و تصریح کرد: رسانه‌ها ارگانی رسمی در حکومتهای مختلف هستند و رسانه‌های اسلامی موظفند نگذارند مسئله مهدویت یک جریان و تنها انحصار به گروه خاص تعلق داشته باشد بلکه این نهاد می‌تواند عامل انسجام و وحدت بخش جامعه اسلامی و ادیان درحوزه مهدویت قرار گیرد.

وی رسانه‌های اسلامی را در فرآیند ماندگاری جامعه مهدوی مؤثر خواند و افزود: رسانه‌ها در دو بعد خرافه‌زدایی و سطحی‌انگاری این حادثه بزرگ خلقت و ایجاد شناخت عمیق و باورپذیر در متن و بطن نیازهای حکومت و آحاد اجتماع مؤثر هستند.

مشاور معاون امور مجلس و استان های صدا و سیما خاطر نشان کرد: یکی از ملاکهایی که باید به آن توجه کرد پرهیز از ماورایی‌کردن کامل حقایق دین است که این باعث می‌شود از سطحی‌نگری در تبیین جایگاه مهدویت پرهیز کنیم.

نهاوندی توجه به موضوع مهدویت را با یک نگاه عقلگرایی صرف، در جامعه امروز یک خطر دانست و تأکید کرد: نگاه عقلگرایی صرف به این معنا که توسط رسانه‌های عمومی به‌خصوص تلویزیون فضایی را ایجاد می‌کند که مردم در عرصه دین، همه چیز را با عقل محدود خود بپذیرند و تحلیل کنند و به دنبال تجربه شخصی بروند کار درستی نیست.

وی تصریح کرد: بسیاری از این روشنفکرزدگی و تأویل‌گرایی در جریان مسئله مهدویت به حضور برخی از نویسندگان مدرنیته که حوادث اطراف خود را تفسیر و تبیین می‌کنند و اندیشه مهدویت را دارای نقض ابهام بیان می‌کنند برمی گردد و آنها در نهایت امام زمان(عج) را رهبر جنبشهای اجتماعی معرفی می‌کنند. این امر به‌شدت ضربه‌زننده است و باید رسانه‌های جوامع اسلامی به این مسئله اشراف کامل داشته باشند.

نهاوندی جایگاه افراد به عنوان نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه را در نشر فرهنگ مهدویت مؤثر بیان کرد و گفت: امروز مروجان و شخصیتهای فرهنگی می‌توانند پشتوانه‌های ترویج رسانه‌ای فرهنگ انتظار و جامعه مهدوی باشند.