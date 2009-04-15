75 درصد مصوبات سفر دولت به سمنان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد هادی عموزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: وزارت ارتباطات و فناوری، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی 100 درصد مصوبات سفر در استان سمنان را اجرایی کرده اند.

وی با بیان اینکه مصوبات بخش گردشگری از نظر مسئولان استان از پیشرفت کمتری برخوردار بوده است، گفت: در مقایسه با سایر استانها مصوبات سفر هیات دولت به استان سمنان بالای 90 درصد پیشرفت دارد.

وی با بیان اینکه مقدمات دور دوم سفر با معاونت اجرایی ریاست جمهوری قطعی شده است و پیش نویس توافقات آماده است، گفت: استان سمنان آماده انجام دور دوم سفر ریاست جمهوری است.

معاون امور عمرانی استانداری سمنان تصریح کرد: بیش از 200 مصوبه برای دور دوم سفر هیات دولت به استان سمنان در نشستها، کارشناسی و نهایی شده است که نزدیک به 95 درصد این مصوبات نیز در جلسه استانی هیات دولت معمولا مورد تائید قرار می گیرد .

معاون امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه دور نخست سفر هیئت دولت به این استان 251 مصوبه شامل 998 پروژه به همراه داشت، گفت: اجرای خط انتقال 48 اینج گاز، متروی روباز تهران ـ ورامین ـ گرمسار، اتصال شهرک صنعتی سمنان به شبکه ریلی کشور، ساخت ورزشگاه در سمنان و شاهرود از جمله طرح‌های مهم دور نخست سفر هیئت دولت به سمنان بود.

دور نخست سفر هیئت دولت به استان سمنان خرداد ماه سال 86 در آخرین سفر استانی دور اول سفرهای استانی انجام شد و هیئت رسانه‌ای ریاست جمهوری نیز قبل از سال جدید روند اجرایی مصوبات دور نخست بازدید و گزارش تهیه کردند.