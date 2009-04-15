دشمنان نظام باید دست از جو سازی بردارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری ظهر چهارشنبه در مراسم استقبال از رئیس جمهور در مصلای کرمان اظهار داشت: نهایت تشکر و سپاس را از همه مردم کرمان به خصوص خانواده شهدا و ایثارگران دارم و فکر نمی کنم چنین صحنه ای که امروز در مراسم استقبال از رئیس جمهور به وجود آمد تاکنون در کرمان سابقه داشته باشد.

وی افزود: ابراز احساسات مردم قابل وصف نیست و با اینکه رئیس جمهور ساعت 9 وارد کرمان شد به دلیل تراکم جمعیت و استقبال مردم رئیس جمهور درساعت 12 و 40 وارد مصلا شد که نشان دهنده اوج استقبال مردم از دولت نهم است.

امام جمعه کرمان گفت: دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی باید این صحنه را با دقت ببینند و عبرت بگیرند و از جو سازیهای که در رسانه های مختلف ایجاد می کنند دست بردارند.

وی در ادامه از رئیس جمهور خواست که در زمینه احداث مصلاها در سراسر کشور بودجه خاصی را اختصاص دهد همچنین با توجه به وجود مساجد نیمه ساخته و در برخی موارد فرسوده بودجه ای را نیز برای ترمیم این مراکز اختصاص دهد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به خدمات استاندار کرمان گفت: به حمدالله استاندار کرمان یکی از مسئولان خدمتگزار در طول انقلاب می شود که تاکنون در استان کرمان خدمات بی نظیر را ارائه داده است.

وی با اشاره خصوصیات دولت نهم و رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور ایران دارای خصوصیات گوناگونی است که از جمله می توان به تلاش شبانه روزی برای پیشرفت و توسعه کشور اشاره کرد که در کنار تقوا و ایمان از وی و دولت وی مجموعه ای خدمت گذار و عدالت محور ساخته است.

