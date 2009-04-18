دکتر مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در مورد آرایش نهایی دو جناح اصلی کشور در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: صحنه انتخابات هنوز مبهم و غیرشفاف است، ضمن اینکه شرایط نیز بسیار پیچیده است.

نماینده نهاوند در مجلس با اشاره به عدم اعلام رسمی حمایت اصولگرایان از نامزدی واحد در انتخابات گفت : احزاب اصولگرا سعی دارند، آرایش نهایی خود در انتخابات را بعد از نهایی شدن آرایش جریان رقیب، علنی کنند .

عضو فراکسیون اقتدار ملی مجلس در عین حال ابراز عقیده کرد که اصولگرایان برای معرفی نامزد واحد با سه چالش مواجه هستند : اول کارآمدی نامزد مورد نظر، دوم مقبولیت نامزد نهایی و سوم تعامل رئیس جمهور با احزاب اصولگرا .

سنایی در پایان تاکید کرد : انتخابات دهم ریاست جمهوری به احتمال قوی "دو قطبی - دو مرحله ای" خواهد بود.