خبرگزاری مهر بنا دارد در رویکرد تازه ای و در آغاز هر هفته 7 حاشیه مطرح در فضای دانشگاهی کشور را مرور کند. آنچه در پی می آید هفت حاشیه مهم هفته گذشته است.

1- پیشنهاد تدوین دستورالعمل حفاظتی امنیتی در زمینه فناوری اطلاعات در جمعی متشکل از مدیران دانشگاهی کشور مطرح شده است. برخی از مدیران حاضر در این جمع اعتقاد دارند که اگر نسبت به تهیه این دستورالعمل سهل انگاری صورت گیرد مانند این است که در قبال دسترسی دشمن به اطلاعات کم کاری شده است.

2- حراست دانشگاه گلستان در اطلاعیه ای از اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه خواست از پاسخگویی به رسانه های خارجی که قصد دارند با تماس تلفنی در مورد انتخابات، کاندیداها و ... اطلاعاتی را کسب کنند، امتناع ورزند.

3- کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو نیمسال تحصیلی است که در تعطیلی به سر می برد. تنها دو اطلاعیه بر روی در کتابخانه نصب شده و عنوان شده "کتابخانه در حال راه اندازی است، لطفا سوال نفرمایید" و از دانشجویان خواسته شده کتابهای امانی را به امور پژوهشی دانشکده ارائه دهند. مسئولان دانشکده در پاسخ به پرسش دانشجویان مبنی بر زمان آغاز به کار کتابخانه عنوان کردند هنوز کسی را برای امور کتابخانه پیدا نکرده ایم. این در حالی است که کلیه دانشجویان این دانشکده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به تحصیل می پردازند و وجود کتابخانه تخصصی و فعالیت آن برای تحقیقات آنها ضروری است.

4- یکی از مدیران ارشد یکی از دانشگاههای تهران به جذب افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم و حتی زیردیپلم در ترکیب نیروی انسانی این دانشگاه روی خوش نشان داده این در حالی است که نیروی انسانی با مدارک کارشناسی و بالاتر در بیکاری به سر می برند.

5- جمعی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که هفته گذشته در سالن اجلاس سران با رئیس جمهور دیدار کردند حلقه ای دور وی تشکیل داده و انتقادات و پیشنهادات خود را ابراز می کردند. یکی از این انتقادات درباره این بود که چرا نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مدارک برخی از دانشگاههای خارجی را معتبر نمی داند.

6- اربکان نخست وزیر سابق ترکیه که به دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بازدیدی از واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه داشت دقایقی در آسانسور دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی محبوس شد. اگرچه مدت زمان خرابی آسانسور دانشگاه طولانی نبود اما کهولت سن اربکان باعث نگرانیهایی نسبت به این اتفاق شد. گرفتار شدن نخست وزیر سابق ترکیه موجب واکنش جاسبی به مجریان این برنامه و تغییر محل ملاقات شد.

7- چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی در حالی از تاریخ 15 الی 17 فرودین ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد که تمامی کشورها زمان و محل برگزاری اینگونه مسابقات را به نحوی تعیین می کنند که بیشترین استقبال از سوی جوانان انجام شود. دوری محل مسابقات و عدم استقبال بازدیدکنندگان از این مسابقات تعجب شرکت کنندگان خارجی را نیز در پی داشت. معدود بازدیدکنندگان مسابقات روبوکاپ در دوره سوم را نیز که دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین تشکیل می دادند با تعطیلی دانشگاه در روزهای برگزاری مسابقات در دوره چهارم غایب بودند.