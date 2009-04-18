اولتیماتوم بهمنی به تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ساماندهی تعاونی های اعتباری در جریان کار قرار دارد، گفت: دراین زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانطور که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوقها در دستور کار قرار دارد، ساماندهی تعاونی های اعتباری نیز انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به زودی تعاونی های اعتباری ساماندهی می شوند، تصریح کرد: بانک مرکزی به این تعاونی ها اعلام کرده است که اگر نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکنند با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.

بهمنی با اشاره به مشکلاتی که برای تعاونی های اعتباری در خصوص عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی برای آنها ایجاد می شود، تصریح کرد: با توجه به این امر تعاونی های اعتباری نیز به منظور ساماندهی و اخذ مجوز فعالیت به بانک مرکزی مراجعه کرده اند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی ادغام تعاونی های اعتباری، ادغام تعاونی های اعتباری با موسسات مالی و اعتباری و یا درخواست آنها برای اخذ مجوز جهت تبدیل شدن به بانک را می پذیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش سرمایه تاسیس بانک به 200 میلیارد تومان ، گفت: این کار به منظور افزایش امکان تاسیس بانک صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تمام موسسات اعتباری و صندوقها باید تا آذرماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت، به عنوان یک موسسه غیر قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی و وزارت تعاون در بهمن ماه سال 86 تفاهم نامه ای را منعقد کردند که بر اساس آن، علاوه بر اعمال نظارت بر عملکرد تعاونی های اعتباری از سوی بانک مرکزی، مجوزهای فعالیت این گونه موسسات نیز باید به تائید وزارت تعاون و بانک مرکزی برسد یا به عبارتی دارای دو تائیدیه شوند. علاوه بر این نیز بانک مرکزی از این پس اجازه تشکیل تعاونی های اعتباری جدید را پس از مدتها بر اساس ضوابط پولی و مالی کشور صادر کند.

هم اکنون تعداد تعاونی های اعتباری به حدود دو هزار تعاونی می رسد که بخش اعظم آنها فعال هستند. بانک مرکزی نیز در راستای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقها، فعالیت تعاونی های اعتباری را نیز در دستور کار دارد.

بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد را 100 میلیارد تومان و در سرزمین اصلی 200 میلیارد تومان اعلام کرده است.